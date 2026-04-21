Była 121. minuta meczu! Były piłkarz Legii wywalczył karnego na wagę półfinału

Fenerbahce w swojej historii siedmiokrotnie zdobywało puchar kraju, ale ma też na koncie 11 przegranych finałów, co jest rekordem w Turcji. Konyaspor ma jedno takie trofeum i zarazem stuprocentową skuteczność w finałach. Zanim jednak którakolwiek z drużyn mogła myśleć o finale czy nawet półfinale tegorocznych rozgrywek, trzeba było wygrać wtorkowe spotkanie.

W pierwszej połowie nie oglądaliśmy wielu dogodnych sytuacji. Po przerwie nieco mocniej zaatakowali goście. Dobrą okazję stworzył sobie Kerem Akturkoglu, jednak jego strzał przeleciał nieznacznie nad poprzeczką. W zespole ze Stambułu nie pomogło wprowadzenie takich zawodników jak Fred czy Anderson Talisca. W regulaminowych 90 minutach bramek nie było.

Talisca miał okazję w dogrywce, jednak ponownie zabrakło skuteczności. Konyaspor odpowiedział w końcówce, a świetną interwencją popisał się Ederson. Brazylijczyk odbił piłkę, do której ruszył Blaz Kramer. Słoweńca złapał zawodnik Fenerbahçe i choć sędzia początkowo nie odgwizdał faulu, to po weryfikacji VAR wskazał na jedenasty metr. Szansę na gola w 121. minucie wykorzystał Marko Jevtovic i to Konyaspor awansował do półfinału Pucharu Turcji.

Konyaspor – Fenerbahce 0:0 (po dogrywce 1:0)



Bramka: Marko Jevtovic 120+1’





Konyaspor: Gungordu - Yazgili (91 Andzouana), Nagalo, Demirbag, Kutlu - Ibrahimoglu (99 Svendsen), Jevtovic - Turuc (106 Bazoer), Goncalves (76 Bjorlo), Bardhi (76 Olaigbe) - Muleka (65 Kramer).

Fenerbahce: Ederson - Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mercan (78 Brown) - Kante - Musaba (106 Muldur), Yuksek (56 Fred), Guendouzi, Akturkoglu (89 Aydin) - Cherif (56 Talisca).

Żółte kartki: Turuc, Gungordu, Jevtovic - Guendouzi, Semedo.

IM, Polsat Sport