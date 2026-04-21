Były mistrz świata na dopingu! Walka zagrożona

„Dobrowolne Stowarzyszenie Antydopingowe (VADA) poinformowała Queensberry, że Lawrence Okolie otrzymał pozytywny wynik testu antydopingowego przeprowadzonego przed galą w Paryżu w tę sobotę. Dalsze informacje dotyczące wydarzenia zostaną opublikowane w odpowiednim czasie” – napisano w oświadczeniu.

33-letni Okolie, były mistrz świata w wadze junior ciężkiej federacji WBO, tłumaczył, że obecność zakazanych substancji wynika z leczenia kontuzji.

„Zanim ktokolwiek zacznie wyobrażać sobie najgorsze, po kontuzji bicepsa w zeszłym roku, podczas tego obozu doznałem urazu łokcia w tym samym ramieniu. Przeszedłem leczenie i teraz jesteśmy na miejscu. Mam szczerą nadzieję, że rozsądek zwycięży. Oczywiście będę w pełni współpracował ze wszystkimi odpowiednimi organami i jestem przekonany, że każde śledztwo oczyści moje imię” – napisał pięściarz w mediach społecznościowych.

Brytyjczyk liczył na szansę walki o pas WBC wagi ciężkiej jako numer jeden w rankingu, zaraz za ukraińskim mistrzem świata Ołeksandrem Usykiem i tymczasowym posiadaczem pasa Niemcem Agitem Kabayelem

PAP