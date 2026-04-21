Legendarny trener Ekstraklasy nie wytrzymał! "To aż mnie boli! Brakuje im bata”

Michał Białoński, Polsat Sport: Cracovia zaczynała rok jubileuszu 120-lecia z zaledwie trzema punktami straty do lidera. Teraz ma taką przewagę, ale nad strefą spadkową. Trenera Lukę Elsnera zastąpił Bartosz Grzelak. Od połowy lutego „Pasy” nie mają prezesa, bo z tej roli zrezygnowała Elżbieta Filipiak. Jak postrzega sytuację w drogim sobie klubie?

Wojciech Stawowy, trener Cracovii w latach 2002-2006 i 2012-2014: Przede wszystkim jest takie powiedzenie, że zazwyczaj rzeczy się poznaje nie wtedy, kiedy się je zaczyna, tylko wtedy, gdy się je kończy. I oczywiście początek sezonu był bardzo obiecujący, każdy miał wielkie nadzieje, że Cracovia w tym sezonie włączy się do walki o czołowe lokaty. Zresztą już od dłuższego czasu każdy ma takie oczekiwania, kto tylko jest związany mocno z Cracovią. Zarówno osoby, które zarządzają klubem, jak i kibice i wszyscy ci, którzy są blisko związani z „Pasami”. Natomiast rzeczywistość okazała się zupełnie inna, coś zaczęło się psuć w Cracovii. I to na gruncie związanym z zarządzaniem klubem, jak i na gruncie sportowym. Efekt jest taki, że w mojej ocenie Cracovia jest w trudnej sytuacji.

Wszystkie zmiany, jakie zaszły ostatnio w jednym sensie mają pomóc drużynie, bo wiadomo, że zmiana trenera ma wnieść coś nowego, lepszego, ale nie zawsze tak bywa. To się dopiero okaże. To, że klub nie jest zarządzany w ten sposób, w jaki był wcześniej, też na pewno nie pomaga. Do tego dochodzi trudny terminarz i mecze z zespołami, które walczą o utrzymanie, bo w tym sezonie Ekstraklasa jest trudna do przewidzenia z tego względu, że jest bardzo ciasno w tabeli.

Co do terminarza ma pan rację. Cracovia podejmuje Pogoń, jedzie do Lubina, podejmuje Radomiaka, jedzie do Lublina na starcie z Motorem i na koniec gości Koronę. Spośród jej rywali tylko Zagłębie nie jest zagrożone degradacją. Ostatni mecz trenera Elsnera z Rakowem, zwłaszcza w pierwszej połowie nie wyglądał źle, krakowianie stwarzali sytuacje, tylko wynik się nie zgadzał, Cracovia przegrała 1-4. A może większe problemy są poza szatnią, w myśl powiedzenia „ryba się psuje od głowy”. Cracovia nie ma prezesa, zimą sprzedała liderów Stojilkovicia i Maigaarda. Sprowadzeni za nich piłkarze nie dają radości kibicom, na dodatek Wiktor Bogacz doznał kontuzji. Piłkarze widzą, jaka jest tendencja w klubie i wówczas trudno o taką konsolidację grupy, jaką udawało osiągnąć panu nie tylko przed derbami Krakowa, gdy zatrzymywał pan rozpędzoną machinę Henryka Kasperczaka.

Z reguły w piłce jest tak, że drużyna, która ma osiągać wysokie cele, nie powinna być osłabiana, tylko powinna panować w niej stabilizacja i ta drużyna powinna być wzmacniana. Nie powinno się sprzedawać najlepszych zawodników, a na ich miejsce sprowadzać takich, którzy jakością odbiegają od tych, którzy wcześniej grali w zespole. Zawodnicy obserwują politykę transferową klubu, to wszystko jest na zasadzie naczyń połączonych. Nie ma tak, że jeśli coś u góry dzieje się coś złego, to to nie schodzi na sam dół, do drużyny, do szatni, do trenerów. Zawodnicy też to przecież potrafią łatwo odczytać i to się potem przenosi na boisko, na grę, na wynik sportowy. A gdy i on jest słaby, to w klubie zaczyna się równia pochyła.

I niestety, Cracovię taka równia dopadła i oby się ona zatrzymała i gra zespołu została ustabilizowana do tego stopnia, by się Cracovia utrzymała w Ekstraklasie. Ale nawet jeśli się to uda, to wszyscy muszą usiąść i zastanowić się nad tym, jak to ma wyglądać w przyszłym sezonie. Teraz zostało wszystko podporządkowane utrzymaniu, stąd takie kroki zostały poczynione. Mi trudno jest na ten temat cokolwiek mówić. Z tego względu, że do dobrej diagnozy sytuacji potrzebna jest wiedza od środka. A ktoś, kto jest od środka, nie będzie mówił o problemach publicznie, bo to są sprawy wewnątrzklubowe. Natomiast jak się patrzy na to z boku, to ewidentnie widać, że cała organizacja klubu siadła, tąpnęła. Jaka jest tego przyczyna, trudno powiedzieć.

Jaka jest pańska teoria?

Mi się nasuwa taka refleksja, że od momentu, w którym przedwcześnie odszedł pan profesor Janusz Filipiak, Cracovia szła na – można powiedzieć – oparach jego organizacji, wszystkiego, co stworzył. Różnie się o nim mówiło, czasami była duża krytyka, ale jak sobie dzisiaj ktoś to wszystko przypomni, jak było za czasów prezesa Filipiaka, to chyba każdy kibic „Pasów” bardzo by wiele dał, żeby się te czasy wróciły.

Gdy zabrakło profesora, widać było gołym okiem, że powoli wszystko się zaczynało psuć. Nawet ten dobry początek sezonu, to w mojej ocenie były jeszcze pozostałości po erze profesora, które jeszcze unosiły się nad Cracovią. Natomiast teraz pojawia się niestety szara rzeczywistość. Klub, który chce się o coś bić, nie może sobie pozwalać na taki bałagan organizacyjny, na wyprzedaż zawodników. Jeżeli chce się w lidze osiągnąć coś więcej niż tylko utrzymanie, to jeśli się ma dobry zespół, to nie wolno go osłabiać. A Cracovia taki zespół miała, choć nie mówię, że teraz ma zły, ale widocznie potrzebuje więcej czasu, troszkę innej organizacji. Jak był zespół, który regularnie punktował, miał określony sposób gry. Trzeba było to pielęgnować i wzmacniać, a nie rozbierać z liderów. Nie wiem czy ta wyprzedaż była podyktowana względami finansowymi, czy innymi. To nie był czas na roszady i duże zmiany kadrowe.

Oczywiście, gdy zdobywa się mistrzostwo Polski, wicemistrzostwo, czy gra się w europejskich pucharach, to ciągłość w budowaniu zespołu, w jego wzmacnianiu musi trwać. W Cracovii tego zabrakło i oby to się nie odwróciło przeciwko tej drużynie, przeciw klubowi, bo podkreślam – terminarz nie jest łatwy. Każdy w tej lidze chce się utrzymać. W najgorszej sytuacji jest Bruk-Bet Termalica, ale pozostałe zespoły mają szansę na to, żeby pozostać wśród najlepszych. A drużyn zamieszanych w walkę przed degradacją jest sporo. Już w sobotę Cracovię czeka taki mecz, „za sześć punktów”, z Pogonią Szczecin. Nie daj Boże, gdyby się zdarzył jakiś wypadek w tym meczu, a wiadomo Bartosz Grzelak jest nowym trenerem, musi poznać drużynę, nie wiem też, jaką ma wiedzę na temat naszej Ekstraklasy.

No właśnie, czy sięgnięcie w takim momencie po trenera, który pięknie włada polszczyzną, ale jednak nie zna ligi, nie jest ryzykownym posunięciem? Występując w studiu przed meczem Szwecja – Polska wykazał się dobrą wiedzą o reprezentacji Szwecji i zmysłem taktycznym, ale Ekstraklasa ma swoją specyfikę. Tu już nie tacy trenerzy połamali sobie zęby.

Ja nie chcę, żeby to było odebrane jako forma krytyki, bo jestem daleki od czegoś takiego, ale wie pan, pięknie mówić i opowiadać o piłce potrafi wiele osób, natomiast w piłce liczy się to, co jest na boisku, a nie to, co się mówi. Ja znam wielu trenerów, którzy pięknie opowiadali, nadal pięknie gadają, ale potem gorzej to wygląda w praktyce. Tymczasem w tym zawodzie najistotniejsza jest praktyka. To, czy potrafisz swoją wiedzę przenieść na boisko, na warunki meczowe, a warunki szatni.

Do czego pan zmierza?

Uważam, że w Polsce mamy wielu naprawdę świetnych trenerów, są wśród nich również tacy, którzy obecnie nie mają pracy, którzy – w mojej ocenie – w tej sytuacji, w jakiej się znajduje obecnie Cracovia, byliby lepszym rozwiązaniem niż osoba, która nie zna realiów polskiej Ekstraklasy i nie zna tej drużyny. Ja nie sądzę, że trener Grzelak bacznie obserwował Cracovię, interesował się tą drużyną. Myślę, że jeśli interesował się naszą Ekstraklasą, to bardziej patrzył na zespoły, które są obecnie w czołówce. Zawsze się spogląda na górę tabeli. Taka była jednak decyzja klubu. Ostatnio te decyzje nie są jednak zbyt dobre. Może w moich ustach te słowa nie brzmią zbyt elegancko, ale mi Cracovia leży na sercu i patrzę na nią z troską. Jeżeli coś w tym klubie się dzieje nie tak, to mnie to po prostu boli. Ten klub zasługuje naprawdę na dużo więcej niż obserwujemy na chwilę obecną.

Gdy rozmawialiśmy dwa lata temu, po odejściu prof. Filipiaka, akcentował pan brak lidera tej klasy. „Kwestie finansowe w Cracovii są dobrze ułożone. Ale przede wszystkim brakuje charyzmy, którą miał w sobie profesor Janusz Filipiak. Jego dużego autorytetu. Za jego czasów było widać od razu, kto tutaj rządzi, kto rozdaje karty i decyduje. To był prawdziwy przywódca i mi w obecnej Cracovii właśnie tego brakuje” - powiedział pan i te słowa wróciły do mnie jak bumerang. Obecny właściciel Robert Platek steruje klubem zza oceanu i to lewą ręką, bo prawą ma zajętą portugalską Casa Pia, by ta również nie spadła z Ekstraklasy, podobnie jak wcześniej inne jego kluby – Spezia Calcio i duńskie Sonderjyske. Żeby się teraz nie okazało, że spadek staje się znakiem firmowym klubów pana Platka.

Wie pan, ja nie chcę krytykować nikogo ani oceniać pracy, gdyż mam taką ogromną nadzieję, że każdy pracuje najlepiej jak potrafi. Natomiast jestem o tym w stu procentach przekonany, że ciężko jest zarządzać tak dużą organizacją, jaką jest Cracovia, jeśli nie ma szefa na miejscu. Ciężko jest zarządzać klubem, jeżeli nie ma w nim przywódcy. Charyzmatycznego przywódcy, który pilnuje wszystkiego, nakreśla wszystkie drogowskazy, jest we wszystkim konsekwentny. Bez takiego przywódcy nie każdy wie co i jak powinien robić. Nie każdy jest na tyle wydajny, jeśli nie ma nad sobą bata.

Ambicja ambicją, każdy powinien ją mieć jeśli się bierze za sport, ale kontrola, wsparcie, forma konstruktywnej krytyki jest zawsze potrzebna. Jeżeli wszyscy widzą, że w klubie jest parcie na wynik, że tutaj nie ma przelewek i każdy jest konkretnie rozliczany za to, co robi, to automatycznie zupełnie inaczej się pracuje. Natomiast jeżeli wszystko jest rozlazłe, na odległość, to się potem przenosi na funkcjonowanie wszystkich struktur w klubie. Niestety dopadło to także pierwszą drużynę. Fakt, że Cracovia znalazła się w takiej a nie innej sytuacji, nie wziął się z przypadku. To na pewno nie jest wypadek przy pracy, tylko stała tendencja zniżkowa, która trwa i oby wszystkim, którzy zarządzają Cracovią, łącznie z właścicielem, panem Platkiem, dwoma wiceprezesami Colakiem i Amdurerem oraz z nowym trenerem Grzelakiem udało się utrzymać zespół dla dobra klubu. A później trzeba wyciągnąć wnioski, żeby kolejny sezon w Ekstraklasie był inny. Żeby rozbudzone nadzieje wśród trenerów, kibiców, zawodników znalazły swój szczęśliwy finał, a nie były tylko rozbudzone, a potem w dziwny sposób gaszone.