Polka musiała rywalizować w pierwszej rundzie z posiadaczką "dzikiej karty" Robin Montgomery. Linette wygrała w dwóch setach (6:4, 6:3). Mecz trwał niespełna 90 minut.

W kolejnym spotkaniu poprzeczka pójdzie znacznie wyżej, bo po drugiej stronie siatki rozstawiona z numerem "15" Iva Jovic. Amerykanka miała "wolny los" w pierwszej rundzie i od starcia z Linette rozpocznie udział w turnieju.

Będzie to trzeci mecz obu tenisistek. Dwa poprzednie wygrała Amerykanka.

Magda Linette - Iva Jovic. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Linette - Jovic? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Kiedy organizatorzy podadzą datę meczu Linette - Jovic, pojawi się ona w tekście.