Mielewski zachwycony poziomem młodzieży! "Zaskakują całą Polskę"

To pierwsza edycja, do której zostali dopuszczeni zawodnicy już od 16 r. ż. - młodzież, która dorastała przy tym programie. I aż sześcioro z tej grupy niepełnoletnich dostała się do półfinału. Czy spodziewałeś się, że to w ogóle będzie możliwe, znając poziom tych wszystkich kozaków Ninja?

Poziom naszych młodych Ninja przerósł nasze oczekiwania. Oczywiście wiedzieliśmy, że wielu z nich na co dzień trenuje pod okiem polskich weteranów toru, ale obawialiśmy się, że poziom trudności będzie jednak zbyt duży, by ci nastolatkowie podołali. Na szczęście nie mieliśmy racji.



Jesteś częścią tej wielkiej rodziny Ninja. Obserwujesz, jak rozwijał się ten sport od samego początku i widzisz, jak bardzo rozkwitła ta dyscyplina. Czy można powiedzieć, że Polsat za sprawą tego show pchnął Polaków do sportu?



To naprawdę jeden z nielicznych obecnie telewizyjnych show, który ma w sobie tak wielkie oddziaływanie i, jak to się kiedyś mówiło, misję. Cały czas badania wskazują, że dzieci i młodzież już na wczesnym etapie życia nierzadko zmagają się z otyłością. Poziom sprawności dzieciaków naprawdę budzi obawy. Dlatego jeśli choć kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu czy kilkuset młodych ludzi zarażonych programem trafi do klubów Ninja, to znaczy, że robimy coś bardzo wartościowego. Do tej pory to były nasze wyobrażenia, ale właśnie w tej edycji jedna z uczestniczek dotarła do nas na górę i wykrzyczała, że spełniła swoje marzenie, które pielęgnowała od czasu oglądania pierwszej edycji programu, gdy miała 9 lat! Tak, oglądała jako dziewięciolatka program Ninja Warrior i po 6 latach ukończyła tor. Piękna historia i dowód czegoś ważnego.

Przyznasz, że na planie Ninja panuje wyjątkowa atmosfera i ci zawodnicy naprawdę się wzajemnie wspierają oraz trzymają za siebie kciuki. W zawodowym sporcie nie zawsze jest aż tak kolorowo. Co twoim zdaniem jest tutaj tak wyjątkowego?



Choć to Ninja vs Ninja, to tak naprawdę jedynym rywalem jest tor. Tutaj kolejne etapy, pokonanie innego zawodnika schodzą na drugi plan. Liczy się pokonanie własnych słabości. Pokonanie kolejnego toru, a nie innego rywala. To jest piękne. To sport w czystej, niczym nieskażonej postaci.



Na przestrzeni wszystkich edycji widzieliśmy już zawodników w dojrzałym wieku, teraz tych najmłodszych. Startowali ludzie, którzy pokonali choroby, uzależnienia, wyszli z bardzo trudnych sytuacji życiowych. Czy pamiętasz kogoś, kto szczególnie cię zaskoczył?



Nie chcę tu nikogo wyróżnić. Właśnie dlatego, że nie o wynik tu chodzi, a ważne w tym programie są zupełnie inne wartości. Często sport to terapia. Dla wielu uczestników to sens życia i motywacja. Każdego dnia chcą się rozwijać, czynić postępy, żyć zdrowo i dawać świetny przykład. Dlatego każdy z nich, czy każda z nich jest dla mnie inspiracją i wszyscy zasługują na olbrzymie słowa uznania.



Znamy już zawodników, którzy za sprawą wygranej na power tower znaleźli się w finale. To m.in. zwycięzca ostatniej edycji, Francuz – Clement Gravier i nasz mistrz - Jan Tatarowicz. Obserwując poziom w tej edycji, kto według ciebie z półfinałowych zawodników może się z nimi mierzyć?



Zagraniczne gwiazdy to nie przypadkowe osoby. To mistrzowie swoich krajów. W Ninja vs Ninja wydarzyć się może wszystko. Najmniejszy błąd i lecisz do basenu. W półfinale czeka nas niesamowita walka na najwyższym światowym poziomie, a obecność nastolatków dodaje pikanterii. Nasze gwiazdy już znamy, wiemy, na co je stać ale młodzi to zagadka. Są tak nieobliczalni, że warto zobaczyć, jak zaskakują całą Polskę w odcinku półfinałowym.

