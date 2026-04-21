Okiem Diabła. Grbić ustalił zasady. "Ma być po mojemu"

Przyglądając się, jaką estymą sportowcy dyscypliny indywidualnej darzą rozgrywki drużynowe, jak bardzo chcą być częścią grupy i jak bardzo dla nich jest ważne reprezentowanie kontynentu, pomyślałem o zeszłotygodniowych powołaniach Grbica i nadchodzących Lavariniego.

ZOBACZ TAKŻE: Szef FIVB stawia ich za wzór. "Nie zdziwię się, jak zobaczymy ten zespół na podium igrzysk"



Wracając do "Full Swing", w każdej ze scen tworzenia reprezentacji, szukałem porównań do naszych kadr. Oczywiście zawsze wybierasz wśród najlepszych, ale szukasz równocześnie dodatkowych cech, które tworzą fundament i kleją drużynę w całość. Szukasz kompasów moralnych dla grupy, takich jak Śliwka, dla którego ostatnie miesiące najszczęśliwsze nie są, ale jeżeli wprowadzałbym młodzież do zespołu, to pragnąłbym, żeby prowadził ich Śliwka, żeby pokazywał drogę i był wyznacznikiem, jak trzeba się zachowywać, jak pracować. Nigdy nie ukrywałem mojej sympatii do Olka, ale obok sympatii jest również bardzo dużo szacunku, więc niezmiernie się cieszę, że nasza kadra będzie miała takiego kapitana, bo Kurek poprzeczkę postawił bardzo wysoko, a kapitan kadry to jest bardzo istotna funkcja.



Tworząc drużynę, z którą chcesz zdobyć złoto na IO, do Śliwki potrzebujesz rozbójnika Fornala, czuwającego ojca Leona i spokoju Kochanowskiego. Różne charaktery, różne cechy, ale jedna wspólna - wszyscy uwielbiają grać w reprezentacji Polski.



Od czasów Raula Lozano każdy trener mierzył się zawsze z tym samym. Po okresie miesiąca miodowego na początku współpracy rok po roku relacje się może nie psuły, ale zmieniały. Zawodnicy sprawdzali, co można, a czego nie, gdzie są granice i limity.



Pamiętam pierwszy sezon Lavariniego i spijanie sobie z dzióbków. W każdym wywiadzie zawodniczki podkreślały, z jaką przyjemnością na kadrę przyjeżdżają i jak cudowna atmosfera wszędzie panuje. Był to piękny miesiąc miodowy, po którym trudno utrzymać podobne kontakty, ale jest to naturalne.



Zapewne część z Was pamięta uczucie pierwszych randek (ja już nie pamiętam), ale prawdziwa praca w budowaniu i przede wszystkim utrzymywaniu dobrych relacji dzieje się po zakończeniu miesiąca miodowego.



Czasem przychodzi zniechęcenie, znużenie, zaczynasz dostrzegać masę wad u trenera, kolegów, sztabu.



Podczas pracy Nikoli Grbica cały czas obserwowałem, jak sobie będzie z tym radził, jak się będzie uczył na błędach poprzedników i jakie będzie wyciągał wnioski.



To, co teraz widzę, bardzo mi się podoba. "Ja jestem trenerem tej kadry i ja ustalam zasady, więc ma być po mojemu", ale nie jestem do końca przekonany, czy podobnie jest w kadrze pań, co mnie martwi.



Oczywiście Nikola ma dużo większe pole wyboru, ale poczekajmy do listy powołań Lavariniego. Na dzisiaj niestety dochodzą informacje o kilku rezygnacjach z różnych powodów i te powody trzeba rozpatrywać indywidualnie, bo w każdym przypadku wspólnym mianownikiem będzie zapewne słowo "zdrowie", ale każdy przypadek jest przecież inny.



Trenerzy reprezentacji muszą być pewni, że zawodnik lub zawodniczka wskoczy za barwy w ogień i dla reprezentacji zrobi wszystko. Nie mogą być zaskakiwani telefonami w dniu ogłoszeń powołań informujących o rezygnacji. Wszyscy muszą być przekonani, że obie reprezentacje mają jeden wspólny cel – Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Panowie jadą po złoto, a panie muszą walczyć o awans i uczestnictwo, a co turniej przyniesie, to zobaczymy.



Na koniec dnia to czyny są ważne, a nie oświadczenia na social mediach.



W ostatniej #7Strefie stwierdziłem, że jedyny nasz kłopot w męskiej kadrze to pozycja rozegrania, na co Michał Masny kilka minut po programie napisał mi: "Dlaczego tak sądzisz? Mamy Komendę i Firleja w świetnym wieku, a w niżej lidze jest wielu zawodników z dużym potencjałem".



No właśnie dlatego uważam, że mamy na tej pozycji problem. Dlatego że poza tymi dwoma w Plus Lidze jest jeszcze Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz. Kto jeszcze na dzisiaj jest na poziomie pozwalającym grać w Plus Lidze? GKS zdecydował się na Kozuba i w połowie sezonu musiał szukać zastępstwa. Suwałki postawiły na Droszyńskiego, który przegrał rywalizację z Jankiewiczem. Nowak z Kubickim już się chyba pogodzili ze swoimi rolami. Tutaj widzę kłopot, ale nie mam na to rozwiązania. Wiecie, kiedy kluby z przyjemnością stawiały na młodzież? Wtedy, gdy liga była zamknięta. Nie wszystkim ten system się podobał, ale masę zawodników na tym skorzystało, bo jak widzicie bardzo trudno z młodzieżą na ważnych pozycjach zaryzykować.



Nie panikuję, ale uważam, że problem mamy, ale zgodzę się z Michałem, że potencjał jest, tylko co dalej?



Szóstka tygodnia:

Rozegranie

Miguel Tavares, ale świetny był też Komenda.

Atak

Daniel Chitigoi.

Mogłem tutaj wstawić świetnych w meczach rewanżowych Bołądzia z Malinowskim, ale Daniela trzeba docenić, skoro grał nie na swojej pozycji.





Przyjęcie

Wilfredo Leon.





Cieszmy się, że żyjemy w erze Leona w Polsce, bo ja już nie mam słów i już nie wiem, jak jeszcze jego grę i wpływ na drużynę opisać. Przegość!

Aaron Russell.

Złapał formę, jest przede wszystkim zdrowy na koniec sezonu.





Środek

Mateusz Bieniek – bez zaskoczeń.

Fynn McCarthy.





Ale Lemański zaraz obok dwóch, a może nawet na pierwszym miejscu?





Libero

Jakub Ciunajtis.