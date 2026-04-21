Oto co może teraz zrobić Sawicki. "Laboratorium popełniło błąd w jego sprawie"

Zawodnik Bogdanki LUK został poddany kontroli antydopingowej na początku maja 2025, po drugim finałowym meczu poprzedniego sezonu ekstraklasy, w którym lubelska drużyna grała z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. 30 maja Sawickiemu postawiono zarzuty naruszenia przepisów antydopingowych, nałożono tymczasową dyskwalifikację i wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Po tym, jak na początku marca go odwieszono, wyjaśniono, że kara dla niego mogła być efektem błędu Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD) przy badaniu próbki.

ZOBACZ TAKŻE: Nowe wieści ws. Mikołaja Sawickiego! "Nie doszło do naruszenia przepisów"

POLADA poinformowała wówczas, że wpłynęło do niej pismo ze Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), w którym zakwestionowano metodę, a w konsekwencji również pozytywny wynik badań próbek m.in. Sawickiego. Nie oznaczało to automatycznie, że wynik był fałszywy, dlatego zaplanowano ponowne przebadanie próbek w innym laboratorium z akredytacją WADA. 13 kwietnia oficjalnie poinformowano, że dodatkowe badania dały wynik negatywny.

- Jasno zostało dowiedzione, że zawodnik nie stosował substancji zabronionych, co potwierdziło badanie dodatkowe w innym akredytowanym laboratorium. Panel dyscyplinarny w poniedziałek zamknął postępowanie w sprawie i został stwierdzony brak naruszenia przepisów antydopingowych - przekazał w Studiu PAP Rynkowski

Laboratorium i POLADA są dwiema niezależnymi organizacjami, co wymuszają przepisy antydopingowe. Laboratorium podlega pod Ministerstwo Zdrowia, a POLADA - pod Ministerstwo Sportu i Turystyki. Akredytacja dla laboratorium jest nadawana i monitorowana przez WADA.

- Światowa Agencja Antydopingowa nałożyła już zresztą na laboratorium konsekwencje za popełniony błąd. Ta metoda detekcji została zawieszona. Laboratorium jest również bardzo szczegółowo monitorowane i będzie monitorowane, bo nikt nie może sobie pozwolić, aby do takich błędów doszło w przyszłości - podkreślił szef POLADA.

Dr Rynkowski wskazał, że zawodnik może dochodzić odszkodowania od Polskiego Laboratorium Antydopingowego, które jest ubezpieczone od tego rodzaju przypadków. Podkreślił jednak, że laboratorium jako akredytowane przez WADA działa od 2004 roku i coś podobnego zdarzyło się po raz pierwszy. Dodał, że na świecie takie przypadki się zdarzały, ale były jednostkowe.

PAP