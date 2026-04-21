Pewna wygrana! Mistrzostwo Polski dla siatkarek z Polic

W dniach 15-19 kwietnia w Dębicy rozegrano mistrzostwa Polski juniorek w siatkówce. W turnieju rywalizowało osiem drużyn, które w pierwszej fazie podzielono na dwie grupy: SMS Police, UKS Chemik SMS Olsztyn, Enea Energetyk Poznań, KS Pałac Bydgoszcz (grupa A), UKS Szamotulanin Szamotuły, Gedania Gdańsk, PGE LTS Legionovia Legionowo, PGE SMS Solna Wieliczka (grupa B).

W meczu o złoty medal SMS Police wygrał z drużyną Enea Energetyk Poznań 3:1. Policzanki przeszły turniej bez porażki, pokonując w fazie grupowej KS Pałac Bydgoszcz 3:2, UKS Chemik SMS Olsztyn 3:1 i Enea Energetyk Poznań 3:0, a w półfinale UKS Szamotulanin Szamotuły 3:1. W spotkaniu o brązowy medal UKS Szamotulanin Szamotuły ograł PGE LTS Legionovię Legionowo 3:1.

Najlepszą siatkarką (MVP) turnieju wybrana została Alicja Koprowska (rocznik 2009). Atakująca SMS Police w finałowym starciu zdobyła 15 punktów.

Wyniki decydujących meczów MP juniorek w siatkówce:

UKS Szamotulanin Szamotuły - PGE LTS Legionovia Legionowo 3:1 (25:21, 25:20, 19:25, 25:21) /mecz o 3. miejsce

SMS Police - Enea Energetyk Poznań 3:1 (25:15, 15:25, 25:18, 25:16) /finał

Nagrody indywidualne MP Juniorek w siatkówce:

MVP MP Juniorek - Dębica 2026: Alicja Koprowska (SMS Police)

najlepsza atakująca: Eva Michelson (Enea Energetyk Poznań)

najlepsza rozgrywająca: Nadia Grochowska (Enea Energetyk Poznań)

najlepsza środkowa: Michalina Sikora (UKS Szamotulanin Szamotuły)

najlepsza libero: Julia Bogucka (SMS Police)

najlepsza przyjmująca: Aleksandra Wika (SMS Police).

Końcowa klasyfikacja MP Juniorek w siatkówce 2026:

1. SMS Police

2. Enea Energetyk Poznań

3. UKS Szamotulanin Szamotuły

4. PGE LTS Legionovia Legionowo

5. KS Pałac Bydgoszcz

6. PGE SMS Solna Wieliczka

7. Gedania Gdańsk

8. UKS Chemik SMS Olsztyn.

RM, Polsat Sport, PZPS