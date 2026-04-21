Finał Pucharu CEV: Gas Sales Bluenergy Piacenza - SVG Luneburg. Gdzie oglądać? Transmisja TV

W pierwszym spotkaniu finału siatkarze niemieckiego klubu SVG Luneburg przegrali u siebie z Gas Sales Bluenergy Piacenza 0:3. W pierwszej partii ulegli rywalom na przewagi (24:26), ale z seta na set przewaga gości była coraz większa (22:25, 16:25). Taki wynik oznacza, że ekipa z Italii musi wygrać w rewanżu dwa sety, by wywalczyć Puchar CEV.

Siatkarze z Piacenzy wyeliminowali kolejno VK Jihostroj Ceske Budejovice (3:1, 1:3; złoty set - 19:17) w 1/16 finału, Rio Duero Soria (3:1, 3:1) w 1/8 finału, JSW Jastrzębski Węgiel (3:1, 3:1) w rundzie play-off, Berlin Recycling Volleys (3:0, 3:0) w ćwierćfinale oraz ACH Volley Lublana (3:2, 3:1).

SVG Luneburg rywalizował w Lidze Mistrzów i zajął trzecie miejsce w tabeli grupy D. Grę w Pucharze CEV rozpoczął od 1/4 finału, w którym pokonał Alterna Stade Poitevin VB (3:1, 3:1). W półfinale ograł VC Greenyard Maaseik (3:1, 3:2).

Transmisja TV i stream online meczu Gas Sales Bluenergy Piacenza - SVG Luneburg w środę 22 kwietnia o godzinie 19.50 w Polsat Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go.

