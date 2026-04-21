Pierwszy spadkowicz już znany. Oni żegnają się z elitą
Piłkarze Wolverhampton Wanderers stracili szansę na utrzymanie w angielskiej ekstraklasie. Po poniedziałkowym remisie Crystal Palace z West Ham United 0:0 „Wilki” mają na pięć kolejek przed końcem sezonu 16 punktów straty do bezpiecznej strefy.
Wanderers, którzy występowali w Premier League przez osiem ostatnich sezonów, są na ostatniej pozycji w tabeli. W 33 meczach zgromadzili zaledwie 17 punktów, a przez pierwszą połowę sezonu nie odnieśli ani jednego zwycięstwa.
Praktycznie skazane na grę w niższej lidze jest też Burnley - 20 pkt. W strefie spadkowej jest Tottenham Hotspur, który ma 31 punktów i traci dwa do West Hamu.
Liderem jest Arsenal Londyn z dorobkiem 70 pkt i przewagą trzech nad Manchesterem City, który rozegrał o jedno spotkanie mniej.