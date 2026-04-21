W finale obecnego sezonu PlusLigi drużyny zagrają do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli.

Wyżej notowani po fazie zasadniczej byli siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie, którzy zajęli pierwsze miejsce w tabeli. Bogdanka LUK Lublin zakończyła tę część sezonu na trzeciej pozycji.

Siatkarze z Lublina bronią mistrzowskiego tytułu, w ubiegłorocznym finale pokonali właśnie Jurajskich Rycerzy. Zawiercianie nigdy jeszcze nie wywalczyli złota w PlusLidze, choć w finale zagrają już po raz trzeci z rzędu. Kto zdobędzie mistrzostwo Polski 2026?

Transmisje meczów siatkarskiej PlusLigi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

PlusLiga 2026 - Finał. Aluron - Bogdanka. Transmisje meczów:

2026-04-25: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (sobota, godzina 14.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-04-29: Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-05-02: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (sobota, godzina 14.30; transmisja – Polsat Sport 1)

