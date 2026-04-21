PlusLiga 2026. Gdzie oglądać mecze finałowe? Transmisje TV i stream online

Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin to drużyny, które zagrają w finale PlusLigi. Rywalizacja o złoty medal toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Gdzie oglądać mecze finałowe? Sprawdź terminarz i plan transmisji finałów PlusLigi.

W finale obecnego sezonu PlusLigi drużyny zagrają do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli.

 

Wyżej notowani po fazie zasadniczej byli siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie, którzy zajęli pierwsze miejsce w tabeli. Bogdanka LUK Lublin zakończyła tę część sezonu na trzeciej pozycji.

 

Siatkarze z Lublina bronią mistrzowskiego tytułu, w ubiegłorocznym finale pokonali właśnie Jurajskich Rycerzy. Zawiercianie nigdy jeszcze nie wywalczyli złota w PlusLidze, choć w finale zagrają już po raz trzeci z rzędu. Kto zdobędzie mistrzostwo Polski 2026?

 

Transmisje meczów siatkarskiej PlusLigi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

 

PlusLiga 2026 - Finał. Aluron - Bogdanka. Transmisje meczów:

 

2026-04-25: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (sobota, godzina 14.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-04-29: Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-05-02: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (sobota, godzina 14.30; transmisja – Polsat Sport 1)

 

