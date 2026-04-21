W meczach o brązowy medal obecnego sezonu PlusLigi drużyny będą rywalizowały do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli.

Wyżej notowani po fazie zasadniczej byli siatkarze PGE Projektu Warszawa, którzy zajęli drugie miejsce w tabeli. Asseco Resovia zakończyła tę część sezonu na czwartej pozycji.

Siatkarze Projektu mają w swej kolekcji wicemistrzostwo oraz trzy brązowe medale mistrzostw Polski. Jeden z nich wywalczyli w poprzednim sezonie, pokonując w rywalizacji o trzecie miejsce JSW Jastrzębski Węgiel. Resovia to wielokrotny medalista mistrzostw Polski - ma w dorobku siedem złotych, cztery srebrne i siedem brązowych medali; ostatni krążek to brąz wywalczony w 2023 roku. Poprzedni sezon rzeszowianie zakończyli na szóstym miejscu. Jak będzie w tym roku?

Transmisje meczów siatkarskiej PlusLigi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

PlusLiga 2026. Transmisje meczów o trzecie miejsce:

2026-04-27: PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów (poniedziałek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-04-30: Asseco Resovia Rzeszów – PGE Projekt Warszawa (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-05-03: PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

