Po raz pierwszy w historii zagrają w Lidze Narodów siatkarzy! Poznaliśmy skład reprezentacji

Belgowie poprzedni sezon reprezentacyjny mogą zaliczyć do udanych. W mistrzostwach świata zajęli siódme miejsce - najlepsze w historii. Świetnie zaprezentowali się w rozgrywkach grupowych, w których ograli 3:0 Ukrainę, 3:2 Włochy i 3:0 Algierię, co dało pierwsze miejsce w tabeli. W 1/8 finału wyeliminowali Finlandię, wygrywając 3:0. W ćwierćfinale znów trafili na Italię, ale tym razem mistrzowie świata, którzy zmierzali po kolejny tytuł, byli bezlitośni. Porażka 0:3 oznaczała pożegnanie z turniejem.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był awans do Ligi Narodów. W ubiegłym roku z tymi prestiżowymi rozgrywkami pożegnała się Holandia, a jej miejsce zajęła właśnie Belgia jako najwyżej sklasyfikowana reprezentacja spoza VNL w światowym rankingu FIVB. W tegorocznej edycji Ligi Narodów belgijscy siatkarze zadebiutują więc w rozgrywkach.

Pierwszym meczem Belgów w obecnym sezonie będzie towarzyskie starcie z Francją, zaplanowane na 27 maja. Później Red Dragons zagrają w Lidze Narodów, w której będą rywalizowali na turniejach w Brasilii, Gliwicach i Osace. W mistrzostwach Europy siatkarze reprezentacji Belgii będzie rywalizowali w grupie C, w której zmierzą się z Danią, Estonią, Finlandią, Serbią i Holandią.

– Wiemy, że w obu rozgrywkach mierzymy się z rywalami na najwyższym poziomie, ale jednocześnie jesteśmy przekonani, że damy z siebie wszystko w każdym meczu, z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Skuteczność i precyzja będą kluczowe, aby ponownie osiągnąć poziom, który pozwolił nam zająć siódme miejsce w mistrzostwach świata w 2025 roku. W tej grupie są doświadczeni zawodnicy i młodzi siatkarze stawiający pierwsze kroki na arenie międzynarodowej, którzy muszą być stale wspierani przez sztab szkoleniowy i federację. Nasze krótkoterminowe cele zawsze wpisują się w szerszy obraz, a Los Angeles 2028 jest wyraźnym punktem na horyzoncie – powiedział selekcjoner reprezentacji Emanuele Zanini.

Skład reprezentacji Belgii siatkarzy na rok 2026:

rozgrywający: Stijn D'Hulst, Matthias Valkiers, Seppe Van Hoyweghen, Andre Stoliar, Robbe Ponseele, Liam McCluskey, Antony Moga, Hugo Absil, Tijl Van Looveren

przyjmujący: Sam Deroo, Seppe Rotty, Pierre Perin, Simon Plaskie, Seppe Baetens, Michiel Fransen, Martin Lallemand, Gertjan Vande Velde, Tijmen Bus, Niels Coppieters, Jannes Strobbe, Berre Van Looveren, Yarno De Leeuw, Gilles Vandecaveye

atakujący: Ferre Reggers, Basil Dermaux, Warre Vandecruys, Eliot De Vleeschhauwer, Guilhem Hubert, Akos Paridaens.

środkowi: Pieter Coolman, Wout D'Heer, Samuel Fafchamps, Mauro Lips, Lennert Van Elsen, Lasse Van Genechten, Martijn Colson, Joppe Rauwoens, Tuur Vanbroekhoven, Thibo Verbuyst, Jasper Verhamme, Joppe Wolters, Simon Luka Vlahovic, Milan Dalli Cardillo

libero: Gorik Lantsoght, Martin Lechien, Kobe Verwimp, Mathis Verwimp, Nathan Perin, Dennis Deroey.

