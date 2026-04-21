Pogoń Szczecin rozstała się z trenerem! Oficjalny komunikat

Pogoń Szczecin poinformowała we wtorek wieczorem, że Tomasz Grzegorczyk przestał pełnić funkcję asystenta trenera Pogoni Szczecin. "Życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej" - przekazał prezes Tan Kesler.

Trybuny stadionu z napisem "POGOŃ 1948" w kolorze żółtym na tle ciemnych siedzeń. Na środku murawy znajduje się okrągłe logo klubu.
fot. Cyfrasport
Grzegorczyk dołączył do Pogoni w styczniu 2025 roku. W tym sezonie po zwolnieniu Roberta Kolendowicza pełnił również rolę pierwszego szkoleniowca. 

 

Klub zaznaczył, że obowiązujący kontrakt 45-latka zostanie "w pełni uszanowany i będzie realizowany do końca jego trwania", czyli do końca czerwca bieżącego roku. 

 

"Dziękujemy Tomaszowi za zaangażowanie oraz wkład w rozwój Pogoni Szczecin. Chcę podkreślić, że ta decyzja w żaden sposób nie umniejsza jego kompetencji ani klasy jako człowieka. Doceniamy jego profesjonalizm oraz codzienną, sumienną pracę wykonywaną na rzecz zespołu. Życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej" - przekazał prezes Tan Kesler, cytowany przez klubowe media.

 

Po 29. kolejkach ligowych Pogoń zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli, mając w dorobku 37 punktów. Kolejny mecz rozegra w sobotę 25 kwietnia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Cracovią.

