Polsat Futbol Cast - 22.04. Transmisja TV i stream online

W środowym programie Polsat Futbol Cast Tomasz Hajto i Bożydar Iwanow podsumują najważniejsze wydarzenia minionej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ze względu na niewielkie różnice punktowe w tabeli, końcówka bieżącego sezonu zapowiada się niezwykle interesująco, gdyż szansę na tytuł mistrzowski lub grę w europejskich pucharach zachowało wiele drużyn. Z kolei ścisk na dole tabeli także gwarantuje emocje, tyle że związane z walką o utrzymanie.



Następnie nasz duet wypowie się na temat 35. mistrzostwa Niemiec, wywalczonego w ubiegły weekend przez Bayern Monachium. Prowadzona przez Vincenta Kompany'ego ekipa z Bawarii prezentuje w tym sezonie imponującą formę i cały czas ma szansę na potrójną koronę, gdyż oprócz Bundesligi bierze jeszcze udział w Pucharze Niemiec oraz Lidze Mistrzów.



Ponadto pochylimy się nad sytuacją klubową dwóch młodych Polaków - Oskara Pietuszewskiego z FC Porto oraz Kacpra Potulskiego z Mainz.



