Potwierdzone! Legenda Barcelony zostanie selekcjonerem

Hubert Pawlik

Były piłkarz m.in. Barcelony Rafael Marquez zostanie selekcjonerem reprezentacji Meksyku po tegorocznych mistrzostwach świata - ogłosił dyrektor drużyn narodowych w tamtejszej federacji Duilio Davino. Obecnie 47-latni Marquez jest asystentem trenera Javiera Aguirre.

Piłkarz w zielonej koszulce reprezentacji Meksyku celebruje bramkę.
fot. PAP
Rafael Marquez zostanie selekcjonerem reprezentacji Meksyku

- Kontrakt został podpisany - powiedział Davino w wywiadzie dla telewizji Fox Sports.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szwecja ukarana za mecz z Polską! Jest decyzja FIFA

 

Marquez jest 147-krotnym reprezentantem Meksyku i jednym z sześciu piłkarzy w historii, którzy wzięli udział w pięciu edycjach mistrzostw świata (2002-2018). Ma za sobą także bogatą karierę klubową. Największe triumfy święcił w Barcelonie, z którą m.in. cztery razy był mistrzem Hiszpanii i dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów.

 

- Jako asystent trenera jest taki sam, jaki był jako piłkarz: odmienia szatnię - ocenił Davino.

 

Doświadczenie trenerskie Marquez zbierał też w młodzieżowych drużynach Barcelony i Realu Sociedad San Sebastian.

 

Tegoroczny mundial, którego Meksyk jest współgospodarzem wraz z USA i Kanadą, zostanie rozegrany w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Meksyk zagra w grupie A z RPA, Koreą Południową i Czechami.

HP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MEKSYKMISTRZOSTWA ŚWIATAPIŁKA NOŻNARAFAEL MARQUEZREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Raków Częstochowa - ACF Fiorentina. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 