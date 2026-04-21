Potwierdzone! Legenda Barcelony zostanie selekcjonerem

- Kontrakt został podpisany - powiedział Davino w wywiadzie dla telewizji Fox Sports.

Marquez jest 147-krotnym reprezentantem Meksyku i jednym z sześciu piłkarzy w historii, którzy wzięli udział w pięciu edycjach mistrzostw świata (2002-2018). Ma za sobą także bogatą karierę klubową. Największe triumfy święcił w Barcelonie, z którą m.in. cztery razy był mistrzem Hiszpanii i dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów.

- Jako asystent trenera jest taki sam, jaki był jako piłkarz: odmienia szatnię - ocenił Davino.

Doświadczenie trenerskie Marquez zbierał też w młodzieżowych drużynach Barcelony i Realu Sociedad San Sebastian.

Tegoroczny mundial, którego Meksyk jest współgospodarzem wraz z USA i Kanadą, zostanie rozegrany w dniach 11 czerwca - 19 lipca. Meksyk zagra w grupie A z RPA, Koreą Południową i Czechami.

HP, PAP