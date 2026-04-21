Przeżył tragiczny pożar. Teraz podpisał kontrakt z klubem Ligue 1

Klub Ligue 1 poinformował o podpisaniu rocznego kontraktu z 19-letnim obrońcą dziewięć dni po tym, jak wrócił on do gry w rezerwowym zespole. Od początku roku dochodził do siebie po tragicznym wypadku.

Dos Santos został poważnie poparzony w pożarze baru w ośrodku narciarskim Crans-Montana nad ranem 1 stycznia. Śmierć w płomieniach poniosło 41 osób, a ponad 100 zostało rannych.

"Ta chwila ma jeszcze większe znaczenie po trudnych miesiącach spędzonych w szpitalu. Ten test uczynił mnie silniejszym i nauczył, żeby nigdy się nie poddawać" – powiedział piłkarz, cytowany w komunikacie klubu.

19-letni obrońca, którego rodzina związana jest z Republiką Zielonego Przylądka, dołączył do Metz w wieku ośmiu lat.

Obecnie drużyna zajmuje ostatnie miejsce w Ligue 1 i wszystko wskazuje, że spadnie do drugiej ligi.