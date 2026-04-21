Puchar Turcji: Galatasaray - Genclerbirligi. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Puchar Turcji wkracza w decydujące fazy. W środę dojdzie do spotkania w ramach ćwierćfinału. Faworytem będzie Galatasaray, który jest niepokonany na własnym stadionie od listopada zeszłego roku, kiedy to przegrał w Lidze Mistrzów z Royale Union SG.

Victor Osimhen i spółka walczą o mistrzostwo kraju i na cztery kolejki przed końcem mają cztery punkty przewagi nad drugim Fenerbahce.

Z kolei ekipa Genclerbirligi musi drżeć o swój los w tureckiej elicie. W tym momencie jest na ostatnim bezpiecznym miejscu, lecz przewaga nad strefą spadkową nie jest duża - kolejny w tabeli Eyupspor jest niżej ze względu na bilans bramkowy.

Galatasaray awansował do ćwierćfinału Pucharu Turcji po zajęciu pierwszego miejsca w grupie A. Z kolei Genclerbirligi zajęło trzecią pozycję w grupie B i wywalczyło promocję jako najlepsza ekipa właśnie z tego miejsca.

Transmisja meczu w środę 22 kwietnia od 19.25 w Polsacie Sport Extra 1 i online na Polsat Box Go.