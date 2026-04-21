Puchar Włoch: Atalanta – Lazio. Transmisja TV i stream online

Pierwsze spotkanie obu drużyn w półfinale odbyło się na początku marca i zakończyło remisem 2:2. Gole dla Lazio strzelili Fisayo Dele-Bashiru oraz Boulaye Dia, natomiast dla Atalanty trafili Mario Pasalić i Yunus Musah.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, będzie to czwarte spotkanie obu ekip w tym sezonie. W Serie A najpierw padł remis 0:0, a następnie górą byli piłkarze z Bergamo, którzy wygrali 2:0. W tabeli siódma Atalanta wyprzedza o siedem punktów dziewiąte Lazio.

Klub z Bergamo tylko raz w historii sięgnął po Puchar Włoch – miało to miejsce w 1963 roku. Lazio na triumf czeka znacznie krócej, bo od 2019 roku. Rzymianie mają w swojej gablocie siedem takich trofeów.

Spotkanie Atalanta – Lazio skomentują Tomasz Włodarczyk i Piotr Czachowski. Początek transmisji w środę 22 kwietnia o godzinie 20:55 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go. Pierwszy gwizdek o 21:00.

