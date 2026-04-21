Obydwie ekipy pewnie awansowały do półfinału Coppa Italia, w którym rywalizacja toczy się już na zasadzie dwumeczu. Pierwsze spotkanie półfinałowe odbyło się nad jeziorem Como, ale nie przyniosło zbyt wielu emocji. Wynik 0:0 sprawił, że kwestia awansu do finału rozgrywek jest cały czas otwarta.

Inter przystąpi do meczu na Giuseppe Meazza po ligowej wygranej nad Cagliari 3:0. Podopieczni Cristiana Chivu są już o włos od triumfu w Serie A, a duża w tym zasługa Piotra Zielińskiego, który w piątkowy wieczór przypieczętował zwycięstwo nad klubem z Sardynii.

Tydzień wcześniej Inter ograł w rozgrywkach Serie A ekipę... Como. Co prawda zespół prowadzony przez Cesca Fabregasa zostawił po sobie dobre wrażenie, ale błędy w defensywie kosztowały go aż 4 stracone bramki. Mediolańczycy wygrali 4:3 po fantastycznym widowisku. Como będzie więc chciało odegrać się w pucharze za bolesną ligową porażkę.

Drużyna znad jeziora jest rewelacją sezonu ligi włoskiej i cały czas walczy o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Po dwóch porażkach z rzędu, w tym ostatniej z Sassuolo, zespół trenera Fabregasa, spadł jednak z czwartego miejsca w tabeli i w następnych tygodniach będzie gonił czołówkę. Ewentualna wygrana z Interem i awans do finału Coppa Italia może dać gościom dużą pewność siebie przed końcówką sezonu.

Spotkanie Inter - Como skomentują Szymon Rojek i Piotr Kobierecki. Początek transmisji we wtorek 21 kwietnia od 20:55 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Pierwszy gwizdek o 21:00.

