W pierwszym spotkaniu półfinałowym, które odbyło się na początku marca, padł remis 0:0. Przed tygodniem obie ekipy zmierzyły się w rozgrywkach ligowych i tym razem goli nie brakowało. Ostatecznie Inter wygrał aż 4:3. Po dwa trafienia zanotowali Marcus Thuram oraz Denzel Dumfries.



Piłkarze Christiana Chivu po drobnym kryzysie na przełomie marca i kwietnia wrócili ostatnio do formy. Nie dość, że pokonali Como, to wygrali również z Romą oraz Cagliari. W piątek decydującego gola w doliczonym czasie gry strzelił Piotr Zieliński.



Como to zdecydowanie największa niespodzianka tego sezonu. Mimo to przeżywa obecnie kryzys formy. W trzech ostatnich spotkaniach ligowych zdobyła zaledwie punkt. W ubiegły weekend przegrała na wyjeździe z Sassuolo 1:2. Honorową bramkę zdobył Nico Paz.

Relacja live i wynik na żywo Inter Mediolan - Como na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

HP, Polsat Sport