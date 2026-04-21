Salimow przegrał walkę o brązowy medal ME

Ubiegłoroczny brązowy medalista czempionatu Europy w Bratysławie w tej samej kategorii musiał uznać wyższość Karena Aslanjana (Armenia) w decydującej walce, przegrywając przez przewagę techniczną 0:11. Wcześniej pokonał Nikołaja Iwanowa Wiczewa (Bułgaria) 5:2 oraz Mortena Thoresena (Norwegia) 8:0 awansując do półfinału. W walce o finał uległ Rosjaninowi Siergiejowi Jemielinowowi występującemu pod flagę Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej (United World Wrestling) 0:9.

Z imprezą pożegnał się we wtorek klasyk Mateusz Szewczuk (UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle), który przegrał w kategorii 67 kg z Rosjaninem Erzu Zakrijewem (sportowiec neutralny) 0:8. Jego los podzielił Kamil Czarnecki (MKZ Unia Racibórz) startujący w wadze 72 kg, ulegając Białorusinowi Aliaksandrowi Liawonczykowowi (sportowiec neutralny) 1:3.

W mistrzostwach pozostał rywalizujący w wadze 97 kg Gerard Kurniczak (KS Sobieski Poznań). Polak przegrał z Kiryłem Miłowem (Bułgaria) 0:9 i w środę będzie walczył w repesażach.

W poniedziałek, w pierwszym dniu zawodów, odpadli klasycy: Mateusz Bernatek (AKS Piotrków Trybunalski/77 kg) oraz Arkadiusz Kułynycz (RCSZ Olimpijczyk Radom/87 kg) po porażkach w rundach eliminacyjnych. Biało-Czerwoni stracili szanse na repasaże po przegranych swoich rywali w półfinałach.

Kułynycz uplasował się na 13. miejscu, natomiast Bernatek był 20.

Ogromną owację widzowie zgotowali triumfatorowi w najcięższej kategorii 130 kg Turkowi Rizie Kayaalpowi, który we wtorek wywalczył 13. złoty medal ME. Tym samym zdetronizował Rosjanina Aleksandra Karelina, ktory 12 razy stanął na najwyższym stopniu podium. Turek triumfował w latach: 2010, 2012-2019, 2021-2023 i 2026.

Wyniki wtorkowych pojedynków o medale

styl klasyczny

waga 55 kg



o złoty Emin Szeferszajew (sportowiec neutralny) - Wachtang Lolua (Gruzja) 2:1

o brązowe Stefan Grigorow (Bułgaria) - Manwel Chaczatrjan (Armenia) 3:1

Raszad Mammadow (Azerbejdżan) - Omer Recep (Turcja) 8:0

waga 63 kg



o złoty Siergiej Jemielin (sportowiec neutralny) - Vitale Eriamenco (Mołdawia) 9:0

o brązowe Karem Kemal (Turcja) - Pridon Abuladze (Gruzja) 6:2

Karen Aslanjan (Armenia) - Mairbek Salimow (Polska) 11:0



waga 77 kg



o złoty Małchas Amojan (Armenia) - Ramaz Zoidze (Gruzja) 1:1 wygrana Amojana

o brązowe Robert Fritsch (Węgry) - Antonio Kamenjasevic (Chorwacja) 1:1 wygrana Węgra

Karl Edwin Baff (Szwecja) - Alexandrin Gutu (Mołdawia) 2:1

waga 87 kg



o złoty Turpal Busiłtanov (Dania) - Semen Nowikow (Bułgaria) 8:4

o brązowe Isłam Abbasow (Azerbejdżan) - Dogan Kaya (Turcja) 5:1

Jarosław Filczakow (Ukraina) - Ihar Jaraszewicz (sportowiec neutralny) 1:1 wygrana Ukraińca

waga 130 kg



o złoty Riza Kayaalp (Turcja) - Darius Vitek (Węgry) 7:1

o brązowe Mychajło Wysznywecky (Ukraina) - Beka Kandełaki (Azerbejdżan) 3:1

Marat Kamparow (sportowiec neutralny) - Paweł Hunczuk (sportowiec neutralny) 10:5

PAP