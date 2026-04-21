Selekcjoner ogłosił nazwiska 20 siatkarzy! Gwiazda wraca do reprezentacji

Robert MurawskiSiatkówka

Raul Lozano ogłosił skład reprezentacji Ukrainy siatkarzy na Ligę Narodów 2026. Na liście znalazło się dwudziestu zawodników, a wśród nich wracający do kadry przyjmujący Perugii - Oleg Płotnicki.

Siatkarze w niebiesko-żółtych strojach cieszą się z punktu, jeden z nich podnosi rękę w geście triumfu.
fot.
Oleg Płotnicki po raz ostatni w ukraińskiej kadrze grał w 2023 roku. Później, w wyniku konfliktu z federacją, przyjmujący zapowiadał nawet zakończenie reprezentacyjnej kariery. Jak się okazało, dał się namówić na powrót.

 

W gronie powołanych znalazł się również Jurij Semeniuk z PGE Projektu Warszawa. Na liście trenera Raula Lozano znaleźli się też czterej siatkarze grającego w PlusLidze klubu Barkom-Każany Lwów - Ilia Kowalow, Jarosław Pampuszko, Władysław Szczurow oraz Wasyl Tupczij.

 

Reprezentacja Ukrainy przygotowania do sezonu rozpocznie na początku maja i będzie trenowała na Słowenii. W tym czasie ma rozegrać dwa towarzyskie mecze z Chorwacją (14-15 maja). Później ukraińscy siatkarze grać będą w Polsce - w Sosnowcu z Bułgarią (20 maja) oraz w Katowicach z Polską (22 maja) i Serbią (23 maja).

 

Skład reprezentacji Ukrainy na sezon 2026:

 

rozgrywający: Vitaliy Shchetkov, Yuriy Synytsya, Serhiy Yevstratov
przyjmujący: Illia Kovalov, Tymofiy Poluyan, Oleh Plotnytskyi, Yevhen Kisiliuk, Dmytro Yanchuk , Oleksandr Nalozhnyi
atakujący: Oleksandr Boyko, Vasyl Tupchiy, Maksym Tonkonog
środkowi: Yuriy Semenyuk, Maksym Drozd, Andriy Chelenyak, Denys Veletskyi, Ruslan Chervatyuk , Vladyslav Shchurov
libero: Yaroslav Pampushko, Yevhen Boyko.

Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓW SIATKARZYOLEG PŁOTNICKIOLEH PLOTNYTSKYIRAUL LOZANOREPREZENTACJA MĘŻCZYZNREPREZENTACJA UKRAINY W SIATKÓWCESIATKÓWKAVNL 2026
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 