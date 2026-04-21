Selekcjoner ogłosił nazwiska 20 siatkarzy! Gwiazda wraca do reprezentacji

Oleg Płotnicki po raz ostatni w ukraińskiej kadrze grał w 2023 roku. Później, w wyniku konfliktu z federacją, przyjmujący zapowiadał nawet zakończenie reprezentacyjnej kariery. Jak się okazało, dał się namówić na powrót.

W gronie powołanych znalazł się również Jurij Semeniuk z PGE Projektu Warszawa. Na liście trenera Raula Lozano znaleźli się też czterej siatkarze grającego w PlusLidze klubu Barkom-Każany Lwów - Ilia Kowalow, Jarosław Pampuszko, Władysław Szczurow oraz Wasyl Tupczij.

Reprezentacja Ukrainy przygotowania do sezonu rozpocznie na początku maja i będzie trenowała na Słowenii. W tym czasie ma rozegrać dwa towarzyskie mecze z Chorwacją (14-15 maja). Później ukraińscy siatkarze grać będą w Polsce - w Sosnowcu z Bułgarią (20 maja) oraz w Katowicach z Polską (22 maja) i Serbią (23 maja).

Skład reprezentacji Ukrainy na sezon 2026:

rozgrywający: Vitaliy Shchetkov, Yuriy Synytsya, Serhiy Yevstratov

przyjmujący: Illia Kovalov, Tymofiy Poluyan, Oleh Plotnytskyi, Yevhen Kisiliuk, Dmytro Yanchuk , Oleksandr Nalozhnyi

atakujący: Oleksandr Boyko, Vasyl Tupchiy, Maksym Tonkonog

środkowi: Yuriy Semenyuk, Maksym Drozd, Andriy Chelenyak, Denys Veletskyi, Ruslan Chervatyuk , Vladyslav Shchurov

libero: Yaroslav Pampushko, Yevhen Boyko.