Serie A1: Vero Volley Milano - Imoco Volley Conegliano. Transmisja TV i stream online

Hubert PawlikSiatkówka

Zespół Imoco Volley Conegliano ma znakomitą szansę na zdobycie mistrzostwa Włoch. Po trzech meczach finałowych prowadzi z Vero Volley Milano 2:1. Czwarte starcie zespół rozegra jednak na wyjeździe. Transmisja meczu w środę 22 kwietnia. Początek od godz. 20:25 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Extra 3 oraz na Polsat Box Go.

Dwie siatkarki w niebieskich strojach świętują zdobyty punkt, jedna z nich klaszcze w dłonie.
fot. PAP/Abaca
Imoco Volley Conegliano znakomicie rozpoczęło rywalizację z Vero Volley Milano. Pierwsze spotkanie było niezwykle wyrównane, zakończyło się dopiero w tie-breaku, w którym siatkarki z Conegliano wygrały 15:13.

 

Drugi mecz, na parkiecie w Mediolanie, był już kompletnie inny. Drużyna gości dominowała od początku. Nie pozostawiła rywalkom złudzeń i pewnie wygrała w setach 25:21, 25:19 oraz 25:18.

 

Wiele wskazywało na to, że rywalizacja może zakończyć się w trzecim starciu. Imoco Volley miało znakomitą szansę, by wywalczyć tytuł na własnym parkiecie. Niespodziewanie nie dało jednak rady i przegrało 1:3. 

 

Teraz dojdzie do czwartego spotkania, którego gospodyniami będą zawodniczki Vero Volley Milano.

 

