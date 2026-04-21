Siatkarze z Rzeszowa ze złotem! Jastrzębianie pokonani w finale
Siatkarze AKS V LO Rzeszów pokonali w finale Akademię Talentów Jastrzębski Węgiel i wywalczyli mistrzostwo Polski juniorów. Po brązowy medal sięgnęła ekipa Energa Trefl Gdańsk. Turniej finałowy rozegrano w Mrzeżynie.
W dniach 15-19 kwietnia rozegrano mistrzostwa Polski juniorów w siatkówce. Gospodarzem turnieju było Mrzeżyno, a rywalizowało w nim osiem drużyn, podzielonych na dwie grupy: Energa Trefl Gdańsk, Gwardia Wrocław, Budmar AZS Stoelzle Częstochowa, Lechia Tomaszów Mazowiecki (grupa A), Enea Energetyk Poznań, LOMS Joker Piła, AKS V LO Rzeszów oraz Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel (grupa B).
Mistrzem Polski juniorów zostali siatkarze AKS V LO Rzeszów, którzy pokonali w finale Akademię Talentów Jastrzębski Węgiel 3:0. Rzeszowianie wygrali wszystkie mecze turnieju - w fazie grupowej ograli LOMS Joker Piła 3:0, jastrzębian 3:1 oraz Enea Energetyka Poznań 3:2, a w półfinale - Lechię Tomaszów Mazowiecki 3:0.
Brązowe medale wywalczyła Energa Trefl. W meczu o trzecie miejsce siatkarze z Gdańska pokonali Lechię 3:1.
Zmagania młodych siatkarzy na turnieju w Mrzeżynie obserwował selekcjoner dorosłej reprezentacji Nikola Grbić. Wśród zawodników uczestniczących w zmaganiach był również Jakub Przybyłkowicz; urodzony w 2009 roku zawodnik to najmłodszy siatkarz powołany przez Grbicia do pierwszej reprezentacji na obecny sezon. Rozgrywający reprezentował w tym turnieju barwy Lechii Tomaszów Mazowiecki.
Najlepszym siatkarzem i jednocześnie najlepszym atakującym turnieju został wybrany Maksymilian Łysoń (rocznik 2007, wzrost 200 cm). W trzech setach finałowego starcia wywalczył on dla rzeszowian aż 22 punkty (15/23 = 65% skuteczności w ataku + 3 asy + 4 bloki). Jego najlepszy wynik w turnieju to 30 oczek zdobytych w starciu z ekipą z Poznania.
Decydujące mecze MP juniorów w siatkówce 2026:
Energa Trefl Gdańsk – Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:1 (25:18, 23:25, 25:14, 25:15) /mecz o 3. miejsce
Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel – AKS V LO Rzeszów 0:3 (20:25, 27:29, 25:27) /finał
Nagrody indywidualne MP juniorów w siatkówce 2026:
MVP MP Juniorów – Mrzeżyno 2026: Maksymilian Łysoń (AKS V LO Rzeszów)
najlepszy rozgrywający: Piotr Pilarz (Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel)
najlepszy przyjmujący: Maksymilian Durski (Energa Trefl Gdańsk)
najlepszy atakujący: Maksymilian Łysoń (AKS V LO Rzeszów)
najlepszy środkowy: Patryk Dudek (Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel)
najlepszy libero: Marcel Schadach (Energa Trefl Gdańsk).
Końcowa klasyfikacja MP juniorów w siatkówce 2026:
1. AKS V LO Rzeszów
2. Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel
3. Energa Trefl Gdańsk
4. Lechia Tomaszów Mazowiecki
5. Enea Energetyk Poznań
6. Gwardia Wrocław
7. Budmar AZS Stoelzle Częstochowa
8. LOMS Joker Piła.