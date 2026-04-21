Sochan tylko na ławce. Porażka Knicksów

Bohaterem spotkania w hali Madison Square Garden był CJ McCollum. Uzyskał 32 punkty dla "Jastrzębi", w tym kluczowe w końcowych minutach.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka w NBA. Pistons przegrali na otwarcie rywalizacji

Goście przegrywali niemal przez cały mecz, rozpoczynając czwartą kwartę przy stanie 79:91. Stopniowo odrabiali jednak straty, a rzut McColluma dał im prowadzenie 101:100 na dwie minuty przed końcem. Kolejne dwie udane próby McColluma sprawiły, że na 33 sekundy przed syreną Hawks prowadzili 105:103.

Gdy na zegarze pozostało 5,6 sekundy, McCollum spudłował jednak dwa rzuty wolne, otwierając szansę przed gospodarzami, ale Mikal Bridges jej nie wykorzystał.

- CJ trafił pod koniec kilka ważnych rzutów. On trafił swoje, a my spudłowaliśmy, i trzeba przyznać, że takiemu facetowi jak CJ należy się wielki szacunek – powiedział Mike Brown, trener drużyny z Nowego Jorku, której najlepszym strzelcem był zdobywca 29 punktów Jalen Brunson.

W innych poniedziałkowych meczach Cleveland Cavaliers pokonali Toronto Raptors 115:105, a Denver Nuggets ulegli drużynie Minnesota Timberwolves 114:119.

W Cleveland w zespole gospodarzy wyróżnili się Donovan Mitchell - 30 punktów i James Harden - 28. Było to już 12. z rzędu zwycięstwo Cavaliers nad ekipą z Toronto w fazie play off, począwszy od 2016 roku. "Kawalerzyści" prowadzą obecnie 2-0.

Z kolei Nuggets ponieśli pierwszą porażkę od 19 marca, po serii 13 wygranych. Gości do zwycięstwa poprowadzili Anthony Edwards - 30 punktów i Julius Randle - 24. W rywalizacji play off jest remis 1-1.

PAP