Sześć lat i koniec! Trener zespołu NBA zrezygnował

Koszykówka

Billy Donovan zrezygnował ze stanowiska głównego trenera występujących w lidze NBA koszykarzy Chicago Bulls po sześciu latach pracy w klubie. W zakończonym sezonie zasadniczym bilans zespołu wyniósł 31 zwycięstw i 51 porażek, co dało 12. miejsce w Konferencji Wschodniej.

Jeszcze w trakcie rozgrywek regularnych, 6 kwietnia, Bulls rozstali się z wiceprezesem wykonawczym ds. operacji koszykarskich Litwinem Arturasem Karnisovasem i generalnym menedżerem Markiem Eversleyem, także po sześciu sezonach ich pracy. W tym okresie drużyna wygrała 226 spotkań, przegrała 256 i tylko jeden raz awansowała do play off.

 

"Po serii przemyślanych i obszernych rozmów z właścicielami na temat przyszłości organizacji, postanowiłem zrezygnować z funkcji głównego trenera Chicago Bulls, aby umożliwić dalszy rozwój procesu poszukiwań. Uważam, że w najlepszym interesie Bulls leży umożliwienie nowemu liderowi rozbudowę sztabu szkoleniowego według własnego uznania" - przekazał we wtorkowym oświadczeniu 60-letni Donovan, który miał w kontrakcie opcję dalszej pracy w klubie, ale nie zdecydował się skorzystać z klauzuli na sezon 2026/27.

 

Donovan w lidze NBA pracował poprzednio, od września 2020 roku, w Oklahoma City Thunder, gdzie w ciągu pięciu lat miał bilans 243-157.

 

W latach 1996-2015, prowadził uniwersytecką drużynę Florida Gators, z którą dwukrotnie zdobył mistrzostwo NCAA (2006, 2007). Grali w niej m.in. wieloletni potem zawodnicy NBA Francuz Joakim Noah i Dominikańczyk Al Horford. W sezonie 2014/15 został drugim najmłodszym trenerem w historii rozgrywek akademickich (za Bobem Knightem), który uzyskał co najmniej 500 zwycięstw w karierze.

 

Jako zawodnik występujący na pozycji rozgrywającego Donovan w barwach uniwersytetu Providence awansował do turnieju Final Four NCAA w 1987 roku. Zawodnikiem tamtego zespołu był też reprezentant Polski Jacek Duda.

