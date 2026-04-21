Szwecja ukarana za mecz z Polską! Jest decyzja FIFA

Szwedzcy kibice podczas odtwarzania polskiego hymnu "niewłaściwie się zachowali". Konkretnie pieśń została przez nich wygwizdana. Organizacja FIFA uznała to za "brak szacunku" i ukarała tamtejszy związek.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni i doceniamy lojalność oraz zaangażowanie, jakie nasi kibice okazują naszym reprezentacjom. Chcemy jednak jasno powiedzieć, że podczas grania hymnów narodowych należy zachowywać się właściwie - powiedział sekretarz generalny federacji Niclas Carlnen.

Dziennik "Aftonbladet", powołując się na FIFA, poinformował, że Szwecja została ukarana grzywną w wysokości 60 tys. koron, czyli ok. 24 tys. złotych. Szwedzki Związek Piłki Nożnej (SvFF) zaakceptował decyzję komisji dyscyplinarnej i nie zamierza się od niej odwoływać.

- Ubolewamy nad tym, co się stało, i podzielamy pogląd FIFA, że buczenie podczas hymnu narodowego naszych gości jest brakiem szacunku. Nie chcemy widzieć takiego zachowania ze strony naszej publiczności - dodał Carlnen.

Szwecja pokonała w decydującym meczu Polskę 3:2 i awansowała na mundial. Trafiła do grupy z Tunezją, Holandią i Japonią.