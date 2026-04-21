Tak Haaland nazwał mecz z Burnley. Nie miał wątpliwości

Piłka nożna

Piłkarz Manchesteru City Erling Haaland powiedział, że środowy mecz angielskiej ekstraklasy z Burnley będzie dla jego zespołu jak finał. "The Citizens" w przypadku zwycięstwa dogonią w tabeli lidera Arsenal Londyn, z którym wygrali w miniony weekend 2:1.

Piłkarz Erling Haaland w niebieskiej koszulce Manchesteru City w trakcie meczu.
fot. PAP/EPA
Erling Haaland uważa, że najbliższy mecz z Burnley jest równie ważny jak starcie z Arsenalem

Przewaga "Kanonierów" nad drużyną Josepa Guardioli jeszcze niedawno wynosiła 9 pkt, ale dwie porażki z rzędu Arsenalu, przy jednoczesnych zwycięstwach City sprawiły, że Londyńczycy wyprzedają tego rywala już tylko o trzy punkty. Na dodatek drużyna z Manchesteru ma jeden mecz zaległy - w maju z Crystal Palace.

 

ZOBACZ TAKŻE: Na tym stadionie odbywało się Euro. Został wystawiony na sprzedaż

 

Na razie podopieczni Guardioli (67 pkt) zmierzą się w środę na wyjeździe z przedostatnim w tabeli Burnley i w przypadku zwycięstwa dogonią, a nawet - biorąc pod uwagę bilans bramek – wyprzedzą dotychczasowego lidera.

 

- W środę gramy finał. Mecz z Burnley jest równie ważny, jak ten z Arsenalem – powiedział Haaland, który w niedzielnym szlagierze strzelił decydującego gola.

 

- Musimy się skupić i zachować pokorę - dodał lider klasyfikacji strzelców Premier League (23 gole).

 

Trener Arsenalu Mikel Arteta zdaje sobie sprawę, że końcówka sezonu będzie emocjonująca.

 

- Premier League rusza praktycznie od nowa. Oni mają zaległy mecz, a my trzy punkty przewagi i pięć spotkań do końca, więc... gramy dalej. Wszystko jest jeszcze przed nami – stwierdził Hiszpan.

 

Obaj wielcy rywale mają jeszcze swoje obowiązki w innych rozgrywkach. Arsenal wystąpi w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt, natomiast Manchester City rywalizuje w Pucharze Anglii - w półfinale zagra z Southampton FC.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ostatnie pożegnanie Jacka Magiery. Tłumy piłkarzy, trenerów i kibiców na pogrzebie "Magica"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

