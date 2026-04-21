Takich półfinałów PlusLigi jeszcze nie było. To najbardziej zaskoczyło kibiców

Najlepsze zespoły sezonu zasadniczego w półfinałach



W tym sezonie PlusLigi nie brakowało zaskoczeń i historycznych wyników. Zgodnie z oczekiwaniami do półfinałów awansowały cztery najlepsze drużyny po sezonie zasadniczym. W tym gronie znalazły się:

Aluron CMC Warta Zawiercie

PGE Projekt Warszawa

Bogdanka LUK Lublin

Asseco Resovia



Zespoły te łącznie aż 17 razy stawały na podium PlusLigi, co zwiastowało ogromne emocje. Na boisku nie brakowało jakości, w tym reprezentantów Polski oraz innych czołowych drużyn świata.

Historyczne pary w półfinałach PlusLigi



Na uwagę zasługuje fakt, że w sezonie 2025/2026 oglądaliśmy historyczne pary półfinałowe. Do tej pory drużyny te nigdy nie rywalizowały ze sobą na tym etapie rozgrywek. Najlepsza drużyna rundy zasadniczej Aluron CMC Warta Zawiercie podejmowała Asseco Resovię. Drugi po fazie zasadniczej PGE Projekt Warszawa grał z obrońcą tytułu - Bogdanką LUK Lublin.

Serie półfinałowe skończyły się szybko, wystarczyły po dwa spotkania. Zgodnie z oczekiwaniami Warta Zawiercie zdominowała Rzeszowian i oba mecze wygrała 3:0, meldując się w finale. Większych emocji spodziewano się w drugiej parze. Spotkały się zespoły, które niedawno rywalizowały w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdzie lepszy był Projekt Warszawa. Tym razem jednak skuteczniejsi okazali się Lublinianie. To oni dwukrotnie wygrali po 3:1 i to oni zagrają w wielkim finale, mając szansę na obronę tytułu mistrzowskiego.

Kto wygra finał?



Finał PlusLigi w sezonie 2025/2026 zapowiada się niezwykle emocjonująco. Obrońcy tytułu z Bogdanki LUK Lublin zmierzą się z Aluron CMC Wartą Zawiercie, która liczy na historyczny sukces. Na boisku spotkają się liderzy reprezentacji Polski, a swoich nadziei na kolejny tytuł nie ukrywa Wilfredo Leon. W rozmowie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport po meczu z Projektem Warszawa powiedział: "Chciałbym utrzymać ten poziom, bo widać, że daje nam to dużo efektów". Czy to wystarczy do pokonania w serii finałowej Zawiercian?

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w sobotę 25 kwietnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

