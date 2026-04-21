TAURON Liga: KS Developres Rzeszów - PGE Budowlani Łódź. Transmisja TV i stream online

KS Developres Rzeszów walczy o obronę mistrzostwa Polski. Po dwóch finałowych spotkaniach z PGE Budowlani Łódź jest jednak remis. Trzecie starcie zostanie rozegrane w Rzeszowie, co zwiększa szanse siatkarek Jeleny Blagojević. Transmisja meczu w środę 22 kwietnia od godz. 17:15 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

Sześć siatkarek w niebieskich i czerwonych strojach sportowych podczas meczu.
Developres pewnie wygrał pierwsze spotkanie na własnym parkiecie 3:0. Rywalki nie miały żadnych szans. Łącznie zdobyły zaledwie 46 punktów. W pierwszym przegrały do 12, natomiast w trzecim - do 14.

 

Drugi mecz w Łodzi wyglądał już zupełnie inaczej. Choć Developres triumfował w pierwszej odsłonie, potem zespół z Łodzi wygrał trzy kolejne partie i całe spotkanie wynikiem 3:1. 

 

Drużyna prowadzona przez Jelenę Blagojević ma ogromną motywację, by obronić mistrzostwo Polski. Z kolei PGE Budowlani marzą o pierwszym tytule. Nie będzie jednak łatwo, zwłaszcza że trzecie starcie zostanie rozegrane w Rzeszowie.

 

Wiemy już, że trzy spotkania nie wystarczą do wyłonienia mistrza Polski. W niedzielę 26 kwietnia zostanie rozegrany czwarty mecz, a we wtorek 28 kwietnia - potencjalnie piąty. Wtedy najpóźniej poznamy triumfatora Tauron Ligi.

 

Transmisja TV i stream online meczu KS Developres Rzeszów - PGE Budowlani Łódź w środę 22 kwietnia od godz. 17:15 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

