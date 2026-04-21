Rywalizacja o najniższy stopień podium mistrzostw Polski między zespołami z Opola oraz Bielska-Białej toczy się do trzech zwycięstw. Pierwszy mecz odbył się 15 kwietnia w Opolu i padł łupem gospodyń 3:1. W drugim spotkaniu rozegranym 18 kwietnia w Bielsku-Białej Opolanki także nie pozostawiły wątpliwości, triumfując 3:0.

Było to już czwarte zwycięstwo UNI w tym sezonie z BKS-em. Opolanki wygrały dwukrotnie w rundzie zasadniczej. Bielszczanki okazały się lepsze w ćwierćfinale Pucharu Polski.

BKS zakończył rundę zasadniczą na czwartej pozycji i w pierwszej rundzie play-off pokonał ŁKS Commercecon Łódź, aby w półfinale ulec Developresowi Rzeszów. Z kolei UNI zajęło trzecią pozycję i najpierw wyeliminowało ITA TOOLS Stal Mielec, a potem uległo Budowlanym Łódź.

