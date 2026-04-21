W sobotę 18 kwietnia odbyło się drugie spotkanie pomiędzy BKS-em BOSTIK ZGO Bielsko-Biała a UNI Opole w ramach rywalizacji o brązowy medal Tauron Ligi. Znacznie lepsze okazały się przyjezdne z Opola, które wygrały pewnie 3:0 i potrzebują już tylko jednej wygranej, aby skończyć sezon na trzecim miejscu.

Rywalizacja między Opolankami oraz Bielszczankami toczy się do trzech zwycięstw. Pierwszy mecz odbył się 15 kwietnia w Opolu i padł łupem gospodyń 3:1. Wydawało się, że BKS postara się o rewanż na własnym parkiecie, ale kibice byli świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Wystarczy powiedzieć, że miejscowe w żadnym secie nie nawiązały walki i nie potrafiły dojść do bariery 20 punktów.

Było to już czwarte zwycięstwo UNI w tym sezonie z BKS-em. Opolanki wygrały bowiem dwukrotnie w rundzie zasadniczej. Bielszczanki okazały się lepsze w ćwierćfinale Pucharu Polski.

Transmisja spotkania UNI Opole - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała we wtorek 21 kwietnia od 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

