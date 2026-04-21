To był wyskok bez telemarku! Wypadek legendarnego skoczka po alkoholu

Robert Kranjec znalazł się w szpitalu po tym, jak przewrócił się, jadąc rowerem. W trakcie wypadku we krwi legendarnego słoweńskiego skoczka miało się znajdować około 2.5 promila alkoholu.

Robert Kranjec po wypadku rowerowym trafił do szpitala

Po odwieszeniu nart na kołek Kranjec nie pożegnał się ze sportem. Jego nową pasją zostało kolarstwo. I to właśnie podczas jazdy na rowerze doznał wypadku. 

 

Jak poinformował portal delo.si, Słoweniec przewrócił się w Zgornji Lipnicy w rejonie Gorenjska. Prawdopodobnie zjechał na przeciwny pas ruchu, uderzył w krawężnik i upadł. Szybko przetransportowano go do szpitala, gdzie stwierdzono liczne obrażenia. Jego życiu nic jednak nie zagraża. 

 

"Informujemy, że Robert Kranjec doznał poważnych obrażeń po upadku z roweru i obecnie przebywa w szpitalu. Jego stan zdrowia jest stabilny, a w najbliższych dniach rozpocznie rehabilitację, która będzie długa i wymagająca. W tej chwili Robert potrzebuje spokoju, czasu na rekonwalescencję i mnóstwa pozytywnej energii" — poinformował Słoweński Związek Narciarski w specjalnym komunikacie. 

 

Lokalna policja potwierdziła jednak, że Kranjec w momencie spowodowania wypadku był nietrzeźwy. W jego organizmie miało się znajdować około 2.5 promila alkoholu. Prawdopodobnie zostaną mu zatem postawione zarzuty naruszenia przepisów ruchu drogowego.

 

Kranjec karierę skoczka narciarskiego zakończył w 2019 roku. Jest brązowym medalistą olimpijskim z Salt Lake City w konkursie drużynowym oraz indywidualnym mistrzem świata w lotach z 2012 roku. Dwukrotnie zdobył także Małą Kryształową Kulę dla najlepszego lotnika w sezonie.

