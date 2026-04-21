Siatkarki BKS wróciły do gry! Rywalizacja o trzecie miejsce nabiera rumieńców

Siatkarki UNI rozpoczęły to spotkanie od mocnego uderzenia i przy zagrywkach Gabrieli Makarowskiej-Kulej wypracowały sobie przewagę 6:0. Bielszczanki włączyły się do gry (9:7), a w środkowej części seta to one popisały się serią wygranych akcji i odwróciły wynik (13:15). Grały skutecznie, dokładały punkty blokiem i odskoczyły na cztery oczka (15:19). Opolanki w końcówce złapały kontakt (21:22), ale przyjezdne dowiozły przewagę. Ostatnią akcję skończyła Kertu Laak (23:25).





Początek drugiej odsłony przyniósł wyrównaną grę obu zespołów (9:9). W środkowej części seta przewagę uzyskały siatkarki z Opola (16:13), ale przyjezdne odrobiły straty w końcówce (22:22). Po ataku Hanny Hellvig gospodynie miały piłkę setową (24:23), skuteczna odpowiedź Kertu Laak oznaczała jednak grę na przewagi. Górą były w niej siatkarki BKS, które wykorzystały błędy rywalek (26:28).

Drużyna z Bielska-Białej dobrze otworzyła kolejną partię (3:7). Gospodynie wyrównały (8:8), ale później znów minimalną przewagę miał BKS (11:13). Opolanki zerwały się do walki, odwróciły wynik (17:15). Przyjezdne wyrównały (19:19) i wygrały serię akcji w końcówce. Punktowy blok dał im piłkę meczową (21:24), gospodynie obroniły się w dwóch akcjach, jednak Kertu Laak atakiem po bloku rywalek przypieczętowała wygraną BKS po bardzo dobrej grze (23:25).

Skrót meczu UNI- BKS:





Najwięcej punktów: Katarzyna Zaroślińska-Król (16), Uxue Guereca (10), Hanna Hellvig (10) - UNI; Kertu Laak (14), Nikola Abramajtys (13), Ljubica Kecman (10) - BKS. Gospodynie ustępowały rywalkom w skuteczności w ataku (36%-44%), zdobyły też nieco mniej punktów zagrywką (4-5) oraz blokiem (10-12). MVP: Nikola Abramajtys (7/12 = 57% skuteczności w ataku + 1 as + 5 bloków).

UNI Opole – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 (23:25, 26:28, 23:25)

UNI: Gabriela Makarowska-Kulej, Hanna Hellvig, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Elan McCall, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero) oraz Wirginia Mulka, Iga Kępa, Wiktoria Paluszkiewicz, Uxue Guereca. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

BKS: Giulia Gennari, Ljubica Kecman, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Nikola Abramajtys – Adriana Adamek (libero) oraz Reka Bozoki-Szedmak, Martyna Borowczak, Martyna Podlaska, Agata Michalewicz. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Stan rywalizacji do trzech zwycięstw 2–1 dla UNI.

