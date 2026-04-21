Zmarł były selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski

Janusz Badora urodził się 6 marca 1931 roku w Częstochowie. W 1954 roku ukończył studia na warszawskiej AWF, a później pracował jako trener, zarówno w siatkówce męskiej, jak i kobiecej. Przez wiele lat związany był z Gdańskiem, prowadził tamtejsze kluby - AZS (awans do ekstraklasy w 1960 roku), Spójnia i Gedania.

W latach 1983-85 pracował w Grecji. Z męską drużyną Panathinaikosu Ateny wywalczył dwa tytuły mistrza Grecji oraz dwa krajowe Puchary.

Prowadził również reprezentacje Polski. Był trenerem akademickiej kadry na Uniwersjadzie w Budapeszcie w 1965 roku. W 1977 roku z kadrą juniorek zajął czwarte miejsce w mistrzostwach Europy. W 1989 był selekcjonerem pierwszej reprezentacji Polski siatkarek. Wywalczył z nią awans do finałów ME, sensacyjnie ogrywając w eliminacjach faworyzowaną Holandię. W finałach mistrzostw Europy, które rozegrano w RFN, prowadzona przez niego drużyna zajęła dziewiąte miejsce.

Janusz Badora zmarł 16 kwietnia 2026 roku w wieku 95 lat.