10 lat temu zaskoczyli piłkarski świat! Teraz zaliczyli kolejny spadek

"Lisy" zanotowały drugi spadek z rzędu i w przyszłym sezonie wystąpią w League One. Rezerwowym bramkarzem tego zespołu jest Jakub Stolarczyk.

Z 42 punktami na dwie kolejki przed końcem rozgrywek Leicester nie może już wyprzedzić pierwszego zespołu spoza strefy spadkowej Blackburn Rovers, który zajmuje 21. miejsce z 49 punktami. Wcześniej spadł Sheffield Wednesday, ale miał karnie odjęte aż 18 punktów. Także Leicester City straciło sześć punktów z powodu nieprawidłowości finansowych.

Już wcześniej bezpośredni awans do Premier League zapewniło zapewniło sobie prowadzone przez Franka Lamparda Coventry, które we wtorek pokonało Portsmouth 5:1.

PAP