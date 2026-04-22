10 lat temu zaskoczyli piłkarski świat! Teraz zaliczyli kolejny spadek
Dziesięć lat po niespodziewanym mistrzostwie Anglii piłkarze Leicester City spadli do trzeciej ligi. Przesądził o tym ich remis z Hull City 2:2 w 44. kolejce rozgrywek Championship.
"Lisy" zanotowały drugi spadek z rzędu i w przyszłym sezonie wystąpią w League One. Rezerwowym bramkarzem tego zespołu jest Jakub Stolarczyk.
Z 42 punktami na dwie kolejki przed końcem rozgrywek Leicester nie może już wyprzedzić pierwszego zespołu spoza strefy spadkowej Blackburn Rovers, który zajmuje 21. miejsce z 49 punktami. Wcześniej spadł Sheffield Wednesday, ale miał karnie odjęte aż 18 punktów. Także Leicester City straciło sześć punktów z powodu nieprawidłowości finansowych.
Już wcześniej bezpośredni awans do Premier League zapewniło zapewniło sobie prowadzone przez Franka Lamparda Coventry, które we wtorek pokonało Portsmouth 5:1.