Amerykański koszykarz wylądował w więzieniu! Prosi o pomoc

Koszykarski globtroter Amerykanin Jarred Shaw, odbywający w Indonezji karę więzienia za naruszenie przepisów antynarkotykowych tego kraju, apeluje o pomoc z powodu pogarszającego się stanu zdrowia.

35-letni Teksańczyk Shaw apeluje o uwolnienie z więzienia w Indonezji

35-letni Teksańczyk w swojej karierze reprezentował 20 klubów na całym świecie. Ostatnio grał w Indonezji, gdzie został zatrzymany za posiadanie 132 żelków z konopiami indyjskimi. Przyznał się do ich przywiezienia, ale zapewnił, że spożywał je w celu złagodzenia objawów choroby Leśniowskiego-Crohna, przewlekłego zapalenia przewodu pokarmowego.

 

W grudniu ubiegłego roku został skazany na 26 miesięcy więzienia. Shaw alarmuje, że pobyt w zakładzie karnym w mieście Tangerang jest katastrofalny dla jego zdrowia i apeluje o wywarcie międzynarodowej presji na władze Indonezji, aby go uwolniły.

 

ZOBACZ TAKŻE: Były mistrz świata na dopingu! Walka zagrożona

 

- Próbuję po prostu wrócić do rodziny, do mamy. Mój stan zdrowia się pogarsza, a pobyt w więzieniu w niczym nie służy Indonezji, zwłaszcza w kontekście mojej choroby Leśniowskiego-Crohna. Bardzo przepraszam za złamanie prawa. Nie lekceważę tego, ale jednocześnie muszę dbać o swoje zdrowie - powiedział Shaw w rozmowie z agencją Reuters.

 

Opisując swój obecny stan zdrowia Shaw przekazał, że znacznie schudł, a jego największą bolączką są infekcje przewodu pokarmowego. Władze Indonezji poinformowały, że udzielają Amerykaninowi odpowiedniej pomocy i prawdopodobnie w najbliższym czasie trafi on na leczenie do szpitala w Dżakarcie.

 

W walce o przedterminowe zwolnienie Shawa wspiera adwokat Donte West, który spędził trzy lata w więzieniu w Kansas, zanim sąd uchylił jego wyrok za posiadanie i dystrybucję marihuany. Od czasu uwolnienia w 2020 roku West prowadzi kampanię na rzecz osób skazanych za podobne przestępstwa i reprezentował koszykarza podczas jego procesu w Indonezji.

 

West ma nadzieję, że Shaw zostanie uwolniony, podobnie jak miało to miejsce w przypadku amerykańskich obywateli zatrzymanych w Rosji za posiadanie marihuany leczniczej – nauczyciela Marca Fogela i złotej medalistki olimpijskiej w koszykówce Brittney Griner.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dariusz Wyka: Nie możemy robić takich głupot
Zobacz także

Emocje do ostatnich sekund w Wałbrzychu. Start przełamał serię porażek

