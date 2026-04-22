ATP w Madrycie: Hubert Hurkacz - Jaime Faria. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Hubert Hurkacz - Jaime Faria to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Madrycie. Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Jaime Faria na Polsatsport.pl.

Impreza rangi ATP Masters 1000 w Madrycie to kolejne zmagania podczas okresu gry na nawierzchni ziemnej. Zawody są także jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed wielkoszlemowym Roland Garros.

 

W stolicy Hiszpanii występuje Hubert Hurkacz. 63. w rankingu Polak zmagania rozpoczyna od pierwszej rundy, a jego przeciwnikiem jest 136. rakieta świata - Jaime Faria.

 

Portugalczyk najpierw w Madrycie musiał przebrnąć eliminacje. W nich pokonał Francuza Quentina Halysa, a potem dostał się do głównej drabinki po kreczu Południowoafrykańczyka Lloyda Harrisa przy stanie 1:1 w setach.

 

Dla Hurkacza i Farii to pierwszy bezpośredni pojedynek.

 

Mutua Madrid Open to również premierowa impreza dla Hurkacza pod wodzą nowego trenera Francuza Gillesa Cervary.

 

jc, Polsat Sport
