ATP w Madrycie: Hubert Hurkacz - Jaime Faria. Relacja live i wynik na żywo

Impreza rangi ATP Masters 1000 w Madrycie to kolejne zmagania podczas okresu gry na nawierzchni ziemnej. Zawody są także jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed wielkoszlemowym Roland Garros.

W stolicy Hiszpanii występuje Hubert Hurkacz. 63. w rankingu Polak zmagania rozpoczyna od pierwszej rundy, a jego przeciwnikiem jest 136. rakieta świata - Jaime Faria.

Portugalczyk najpierw w Madrycie musiał przebrnąć eliminacje. W nich pokonał Francuza Quentina Halysa, a potem dostał się do głównej drabinki po kreczu Południowoafrykańczyka Lloyda Harrisa przy stanie 1:1 w setach.

Dla Hurkacza i Farii to pierwszy bezpośredni pojedynek.

Mutua Madrid Open to również premierowa impreza dla Hurkacza pod wodzą nowego trenera Francuza Gillesa Cervary.

jc, Polsat Sport