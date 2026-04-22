Barcelona mistrzem Hiszpanii!
Piłkarki Barcelony zapewniły sobie mistrzostwo Hiszpanii. W środę pokonały w derbach Espanyol 4:1 i mają 16 punktów przewagi nad Realem Madryt, któremu do rozegrania pozostało jeszcze pięć spotkań. Tym razem rezerwową w zwycięskiej ekipie była Ewa Pajor.
Barcelona zdobyła ten tytuł po raz siódmy z rzędu i 11. ogólnie.
W tym sezonie ma szansę na jeszcze dwa ważne trofea: w najbliższych dniach rozegra dwumecz z Bayernem Monachium w półfinale Ligi Mistrzyń, a 16 maja zmierzy się z Atletico Madryt w finale Pucharu Królowej.
Pajor walczy z kolei o pierwsze miejsce w ligowej klasyfikacji strzelczyń. Jest w niej druga z 16 bramkami, a o jedną więcej ma jej klubowa koleżanka Claudia Pina.
