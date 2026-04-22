Chelsea zwolniła trenera! Wiadomo, kto poprowadzi mistrzów świata

Od 11 marca „The Blues” przegrali dwa mecze w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain oraz pięć w angielskiej ekstraklasie. W sześciu z tych spotkań nie zdobyli nawet gola. Zdołali jedynie pokonać występującą na trzecim szczeblu ligowym ekipę Port Vale w ćwierćfinale krajowego Pucharu.

W efekcie Chelsea spadła na siódme miejsce w tabeli Premier League. Ma siedem punktów straty do miejsca gwarantującego awans do Ligi Mistrzów.

Rozstanie z Roseniorem ogłoszono dzień po wyjazdowej porażce z Brighton & Hove Albion 0:3. Był to piąty z rzędu ligowy mecz „The Blues” bez zdobytego gola, co jest najgorszą serią klubu od 1912 roku.

Rolę trenera przejmie do końca sezonu dotychczasowy asystent Calum McFarlane.

BS, PAP