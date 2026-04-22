Chelsea zwolniła trenera! Wiadomo, kto poprowadzi mistrzów świata

Po siedmiu porażkach w ostatnich ośmiu meczach o stawkę władze Chelsea postanowiły zwolnić trenera Liama Roseniora. Anglik prowadził londyński klub od stycznia, kiedy zastąpił Włocha Enzo Marescę.

Trener zespołu piłkarskiego w czarnym stroju z okularem na nosie, gestykulujący w kierunku zawodnika.
fot. PAP
Od 11 marca „The Blues” przegrali dwa mecze w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain oraz pięć w angielskiej ekstraklasie. W sześciu z tych spotkań nie zdobyli nawet gola. Zdołali jedynie pokonać występującą na trzecim szczeblu ligowym ekipę Port Vale w ćwierćfinale krajowego Pucharu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bayern Monachium mistrzem Niemiec

 

W efekcie Chelsea spadła na siódme miejsce w tabeli Premier League. Ma siedem punktów straty do miejsca gwarantującego awans do Ligi Mistrzów.

 

Rozstanie z Roseniorem ogłoszono dzień po wyjazdowej porażce z Brighton & Hove Albion 0:3. Był to piąty z rzędu ligowy mecz „The Blues” bez zdobytego gola, co jest najgorszą serią klubu od 1912 roku.

 

Rolę trenera przejmie do końca sezonu dotychczasowy asystent Calum McFarlane. 

BS, PAP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konyaspor - Fenerbahce. Skrót meczu
Zobacz także

Była 121. minuta meczu! Były piłkarz Legii wywalczył karnego na wagę półfinału

