Ci siatkarze zadebiutują z orłem na piersi. Grbić stawia na świeżą krew

Grbić zaskoczył. W kadrze nie brakuje debiutantów



Nikola Grbić zdecydował się na odmłodzenie kadry w 2026 roku. W reprezentacji Polski na ten sezon brakuje wielu gwiazd, w tym filarów drużyny z ostatnich lat. W ich miejsce pojawiło się aż 12 debiutantów. To oznacza, że blisko 1/3 zawodników po raz pierwszy w historii pojawi się na zgrupowaniu, dostając szansę do zaprezentowania swoich umiejętności na tle gwiazd oraz pod czujnym okiem sztabu szkoleniowego.

Lista debiutantów w kadrze Grbicia na 2026 rok:

Błażej Bień (BKS Bydgoszcz)

Jakub Ciunajtis (Indykpol AZS Olsztyn)

Bartosz Fijałek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)

Wojciech Gajek (Long Beach State University)

Michał Grabek (KPS Siedlce)

Maksym Kędzierski (PGE GiEK Skra Bełchatów)

Jakub Kiedos (Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa)

Jakub Majchrzak (Indykpol AZS Olsztyn)

Adrian Markiewicz (Aluron CMC Warta Zawiercie)

Jakub Przybyłkowicz (SMS PZPS Spała)

Sergiusz Serafin (Chaumont Volley-Ball 52)

Bartosz Zych (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)

Na tej liście nie brakuje nastolatków, w tym zawodników z drugiego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Z pewnością liczą na to, że pójdą w ślady Jakuba Nowaka, który jako pierwszoligowiec trafił do kadry i szybko się w niej zadomowił.

Kogo brakuje w kadrze siatkarzy na 2026 rok?



Oczywiście nie brakuje głośnych osłabień. W drużynie powołanej przez Nikolę Grbicia z różnych przyczyn brakuje takich zawodników jak:

Bartosz Kurek

Bartosz Bednorz

Marcin Janusz

Paweł Zatorski

Karol Butryn

Łukasz Kaczmarek

Norbert Huber

Łukasz Usowicz

Mateusz Czunkiewicz

Karol Urbanowicz

Grzegorz Łomacz

Bartosz Kwolek



Przed kadrą Liga Narodów i mistrzostwa Europy



Najważniejszymi imprezami w męskiej siatkówce reprezentacyjnej w 2026 roku będą Liga Narodów i mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni wezmą udział w trzech turniejach fazy zasadniczej VNL, które odbędą się:

10-14 czerwca w Linyi

24-26 czerwca w Gliwicach

15-19 lipca w Chicago



Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w dniach 30 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Będzie to przetarcie przed mistrzostwami Europy, które we wrześniu odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i Włoszech.

Polsat Sport