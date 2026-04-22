Co za szczęście znanej tenisistki! "Mały cud"

Tenis

Ons Jabeur została mamą. Tunezyjska tenisistka poinformowała fanów w mediach społecznościowych, że powitała na świecie synka. "Miłość na całe życie" - napisała.

Ons Jabeur z mężem Karimem Kamounem trzymają na rękach swojego nowo narodzonego synka, otoczeni bukietami kwiatów.
fot. Ons Jabeur/instagram.com
Ons Jabeur i jej mąż wraz z synkiem

W minionych miesiącach nie widzieliśmy Ons Jabeur na światowych kortach. Tunezyjka ostatni mecz rozegrała 30 czerwca ubiegłego roku, a później zawiesiła karierę.

 

Lepsze wieści nadeszły w listopadzie. Jabeur poinformowała, że wraz ze swoim mężem Karimem Kamounem spodziewa się dziecka.

 

Teraz Jabeur przekazała niezwykle radosną informację. 31-latka urodziła synka.

 

"Mały cud, miłość na całe życie. Witamy naszego synka" - napisała w mediach społecznościowych.

 

 

Póki co, nie wiadomo, kiedy Jabeur ponownie pojawi się w tourze. Nie byłby to jednak pierwszy przypadek w ostatnim czasie, kiedy zawodniczka wróciłaby po urlopie macierzyńskim. Do najgłośniejszych takich przypadków zaliczają się Japonka Naomi Osaka, Szwajcarka Belinda Bencic, Dunka Carolina Wozniacki czy Niemka Angelique Kerber.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEONS JABEURTENISWTAWTA TOUR
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 