Co za szczęście znanej tenisistki! "Mały cud"

W minionych miesiącach nie widzieliśmy Ons Jabeur na światowych kortach. Tunezyjka ostatni mecz rozegrała 30 czerwca ubiegłego roku, a później zawiesiła karierę.

Lepsze wieści nadeszły w listopadzie. Jabeur poinformowała, że wraz ze swoim mężem Karimem Kamounem spodziewa się dziecka.

Teraz Jabeur przekazała niezwykle radosną informację. 31-latka urodziła synka.

"Mały cud, miłość na całe życie. Witamy naszego synka" - napisała w mediach społecznościowych.

Póki co, nie wiadomo, kiedy Jabeur ponownie pojawi się w tourze. Nie byłby to jednak pierwszy przypadek w ostatnim czasie, kiedy zawodniczka wróciłaby po urlopie macierzyńskim. Do najgłośniejszych takich przypadków zaliczają się Japonka Naomi Osaka, Szwajcarka Belinda Bencic, Dunka Carolina Wozniacki czy Niemka Angelique Kerber.

