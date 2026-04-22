Człowiek z cienia. Odszedł Kazimierz Górski polskiej piłki ręcznej

W wieku 77 lat trener Majorek cieszył się cały czas dobrym zdrowiem i nie mógł doczekać się mistrzostw Europy w piłce ręcznej, które w 2016 roku miały odbyć się w naszym kraju. Były szkoleniowiec nie patrzył jednak krótkowzrocznie na jednorazowy sukces na "polskiej" imprezie. Już wtedy widział braki w systemie szkolenia dzieci i młodzieży. Liczył na to, że turniej organizowany przez Polskę pobudzi to szkolenie. Wierzył w to, że młodzi będą w przyszłości garnęli się do szczypiorniaka. Z perspektywy czasu wydaje się, że jego marzenie spełniło się w niewielkim stopniu.

Być może nie pomógł brak sukcesu polskiej kadry na Euro 2016. Ale przecież kilka miesięcy później drużyna prowadzona przez Tałanta Dujszebajewa była o włos od medalu igrzysk olimpijskich. Polacy nie powtórzyli jednak wyczynu z 1976 roku, kiedy nasi szczypiorniści przywieźli do kraju brązowe medale igrzysk w Montrealu. Do dziś to jedyny krążek najważniejszej imprezy czterolecia wywalczony przez przedstawicieli tej dyscypliny.

Po latach Stanisław Majorek przyznał jednak, że sukces z Montrealu nie został doceniony, tak jak powinien. Wszystko przez to, że jeszcze lepsze miejsca osiągali w tym czasie polscy piłkarze, a także siatkarze prowadzeni przez Huberta Jerzego Wagnera. Szczypiorniści byli wtedy w drugim, albo trzecim szeregu, bo wielu sportowców zdobywało także indywidualne laury. - Mieliśmy takiego pecha. Gdy zajęliśmy czwarte miejsce na MŚ w NRD (w 1974 roku - przyp. red.), to w tym samym czasie piłkarze zdobyli brązowy medal, choć mówiło się, że to było tak naprawdę srebro. Cały czas byliśmy w cieniu. Nikt w nas nie wierzył - mówił trener.

Podobnie jak w przypadku piłkarzy nożnych i siatkarzy, u piłkarzy ręcznych także dominował etos ciężkiej pracy. Stanisław Majorek rządził twardą ręką, ale był sprawiedliwy w stosunku do swoich podopiecznych. Po latach cały czas "rzucał" anegdotami z lat 70-tych, kiedy współprowadził kadrę. W 2022 roku doczekał się swojej gwiazdy w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie, ale sam "gwiazdą" nie był. Twierdził, że dobre wyniki były zasługą jego współpracowników, a także świetnego pokolenia zawodników. Był człowiekiem z cienia.

Śmierć Stanisława Majorka to druzgocąca wiadomość, podobnie jak w przypadku Jacka Magiery, który odszedł przedwcześnie 10 kwietnia. O obydwu można powiedzieć, że byli dobrymi ludźmi. I to było chyba najważniejsze w ich ziemskiej obecności.

W związku ze śmiercią byłego selekcjonera reprezentacji Polski Stanisława Majorka, a także byłego reprezentanta Polski Zygfryda Nowaka, wszystkie mecze Orlen Superligi i Orlen Superligi Kobiet w dniach 22-26 kwietnia zostaną poprzedzone minutą ciszy.

