"Czuł, że to koniec". Reprezentantowi Polski łamał się głos

- Jeszcze tydzień temu rozmawiałem z trenerem Majorkiem – mówi nam Jan Gmyrek, który był w "brązowej" drużynie w Montrealu. – Mieliśmy jechać na urodziny Janusza Czerwińskiego, który prowadził wtedy nasz zespół razem z Majorkiem. Nie pojechaliśmy. Trener mówił, że ma kłopoty, że źle się czuje. Wiedziałem, że nie może chodzić.

ZOBACZ TAKŻE: Człowiek z cienia. Odszedł Kazimierz Górski polskiej piłki ręcznej

Wzruszająca rozmowa. Ostatnia

- Wtedy, w trakcie tamtej rozmowy, stało się coś, co teraz odbieram, jako chęć pożegnania się ze wszystkimi. Trener przekazał mi, żebym koniecznie pojechał na te urodziny i pozdrowił wszystkich od niego. Dodał, że jego osiągnięcia to nic, bo nie byłoby tego wszystkiego bez nas, zawodników. Powiedział, że brąz to sukces mój i moich kolegów z drużyny. Jakby czuł, że to koniec, że nie będzie miał okazji powiedzieć tego osobiście – wspomina Gmyrek.

Pod koniec rozmowy reprezentantowi Polski zaczął się łamać głos. Dało się wyczuć, że trener Majorek był dla niego kimś wyjątkowym. – Znałem go praktycznie od szkoły podstawowej, bo jestem z Krakowa, a Kraków, Tarnów i Bochnia, to były takie małopolskie ośrodki piłki ręcznej, gdzie często się ze sobą spotykaliśmy i graliśmy – opowiada.

Dobry człowiek, przewodnik po sporcie i życiu

Trenera Majorka pamięta jednak przede wszystkim, jako dobrego człowieka. – Z niektórymi ludźmi jest tak, że dopiero po ich śmierci mówi się dobrze, bo wtedy już inaczej nie wypada. A z trenerem to było tak, że o nim mówiło się dobrze i teraz i wtedy, kiedy żył. To był człowiek dusza. Nie tylko szkoleniowiec, ale nauczyciel i wychowawca – przekonuje nas Gmyrek.

- Był dla mnie takim przewodnikiem po życiu, który pokazywał, że w sporcie nie chodzi tylko o to, żeby zrobić wynik za wszelką cenę. Uczył jednak, co trzeba mieć, żeby ten wynik osiągnąć. Uczył nas, jak trzeba się bić o swoje. Na boisku i poza nim. Już w 1972 byliśmy z nim na igrzyskach w Monachium, ale tam nie wyszło. Natomiast w Montrealu osiągnęliśmy historyczny sukces – zauważa nasz rozmówca.

Historyczny brąz. Przegrali tylko z potęgą

Polacy zaczęli wtedy od wygranej z Tunezją (26:12), ale ten wynik został anulowany, bo potem zespół z Afryki się wycofał. Naszym udało się jednak wygrać kolejne spotkania z Węgrami (18:16) i Czechosłowacją (21:18). Potem dołożyli zwycięstwo z USA (26:20) i przyszedł mecz z Rumunią, którego stawką był finał. Przegraliśmy 17:15, choć potem mówiono, że zabrakło nam wiary w sukces, że można było z tego wyciągnąć więcej.

- Nie można było – uważa Gmyrek. – Rumunia była wtedy potęgą. My mieliśmy perfekcyjny plan, zrobiliśmy wszystko, jak należy, ale przeciwnik był lepszy i to trzeba docenić. My potem pokonaliśmy RFN 21:18 i mogliśmy się cieszyć z brązu i z tego, że przecież kilka mocnych drużyny zostawiliśmy za plecami, a każda nich mogłaby być równie dobrze na naszym miejscu.

Nauczyciel z pasją. Takich ludzi już nie ma

- Tamten wynik ukształtował naszą dyscyplinę, a duet Majorek – Czerwiński stał się niedoścignionym wzorem. Pamiętam, że wtedy trener Majorek był tym pierwszym, ale wcale tego nie okazywał. Prowadzili z Czerwińskim zespół tak, że nam zawodnikom wydawało się, że oni są sobie równi. Przy czym robili to wszystko tak, że tam nie było żadnych zgrzytów. Między nimi była atmosfera, która nam się udzielała. Szkoda, że tamte czasy nie mogą wrócić, bo dziś ręczna jest w takim dołku, że nie ma się z czego odbić. To nie jest jednak wina związku. Kiedyś to wszystko zaczynało się od nauczycieli w szkołach, którzy mieli autorytet i potrafili zarazić swoją pasją. Zresztą trener Majorek był jednym z takich nauczycieli – kwituje Gmyrek.

Dodajmy, że trener Majorek był też dużym autorytetem dla piłkarzy, którzy odnosili sukcesy wiele lat później. – To był bardzo lubiany i spokojny człowiek. Poznałem go osobiście, kiedy jeździłem z dzieciakami na zawody koło Mielca. Tam realizowaliśmy projekty akademii, na których on się pojawiał. Dla mnie to legenda – przyznaje Artur Siódmiak, ekspert Polsatu Sport.