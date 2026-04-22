Demontaż drużyny! Jastrzębski Węgiel pożegnał kolejnych siatkarzy

Jakub Jurczyk (rocznik 2006) gra na pozycji libero. Pochodzi z Dąbrowy Górniczej, a swoją przygodę z siatkówką rozpoczynał w młodzieżowych grupach MKS Będzin, a w 2021 roku trafił do Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla.

Przed sezonem 2024/25 dołączył do składu ekipy trenera Marcelo Mendeza jako drugi libero i zmiennik Jakuba Popiwczaka. W ostatnim domowym meczu rundy zasadniczej z Bogdanką LUK Lublin (3:1) argentyński szkoleniowiec dał mu szansę debiutu w PlusLidze. W sezonie 2025/26 był zmiennikiem Maksymiliana Graniecznego. W barwach jastrzębian rozegrał łącznie 17 ligowych spotkań.

Mateusz Kufka (rocznik 2003) występuje w roli środkowego. Urodził się w Jastrzębiu-Zdroju, pochodzi z pobliskiej Moszczenicy, a swoje pierwsze siatkarskie szlify zbierał w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, do której trafił w wieku 12 lat.

Przez dwa sezony grał w pierwszej lidze w drużynach SMS PZPS Spała i PSG KPS Siedlce. W sezonie 2023/24 zadebiutował w PlusLidze w barwach Enea Czarnych Radom. Przed rozgrywkami 2024/25 dołączył do ekipy Jastrzębskiego Węgla. W trzech ostatnich sezonach rozegrał łącznie 52 mecze w PlusLidze, a 38 z nich w barwach drużyny z Jastrzębia.

Jurczyk i Kufka to kolejni siatkarze, którzy rozstali się z Jastrzębskim Węglem. Wcześniej klub ogłosił, że z drużyny odchodzą Łukasz Usowicz, Nicolas Szerszeń, Michał Gierżot, Maksymilian Granieczny, Anton Brehme, Łukasz Kaczmarek oraz Benjamin Toniutti. Z powodu problemów finansowych Jastrzębski Węgiel nie wystąpi w przyszłym sezonie w rozgrywkach PlusLigi.

