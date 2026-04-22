Emocje dopiero w czwartym secie! Trzeci mecz finału Tauron Ligi dla Developresu

W premierowej odsłonie dominowały siatkarki Developresu. Szybko wypracowały sobie solidną zaliczkę (10:5), a w środkowej części seta różnica wzrosła do dziesięciu oczek (16:6). Gospodynie miały wyraźną przewagę w ataku i wygrały zdecydowanie 25:13. W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Julita Piasecka.

Role odwróciły się w drugim secie. Tym razem wyraźną przewagę miały siatkarki PGE Budowlanych, które grały skuteczniej w ofensywie, dobrze prezentowały się w bloku i dokładały punkty zagrywką - Joanna Lelonkiewicz (2:3), Rodica Buterez (5:7), Alicja Grabka (7:13) i znów Buterez (13:21). Wynik na 17:25 ustaliła skutecznym atakiem Maja Storck.

Zmiana stron i znów zmiana oblicza gry. Od pierwszych akcji trzeciego seta ton wydarzeniom na boisku nadawała drużyna z Rzeszowa. Gospodynie błyskawicznie odskoczyły na kilka punktów (7:2) i rozkręcały się w kolejnych akcjach, jeszcze powiększając punktowy dystans. Po asie Julity Piaseckiej różnica doszła do dziesięciu oczek (17:7). Łodzianki nie zdołały nawiązać walki i kolejny jednostronny set w tym spotkaniu zakończył się, po skutecznym ataku Taylor Bannister, wynikiem 25:14 dla Developresu.

W czwartej partii gospodynie zdołały utrzymać swoją skuteczną grę z poprzedniego seta. Szybko wypracowały punktową zaliczkę (5:1, 9:3). Znów w środkowej części seta gospodynie uzyskały dziesięć oczek zaliczki (15:5). Siatkarki Budowlanych zerwały się jednak do walki, wygrały sześć akcji z rzędu przy zagrywkach Joanny Lelonkiewicz (20:16). Julita Piasecka wywalczyła piłkę meczową (24:20), ale przyjezdne obroniły się w czterech akcjach i doprowadziły do rywalizacji na przewagi. Ekipa z Rzeszowa wygrała ją, kończąc mecz blokiem (26:24).

Najwięcej punktów: Taylor Bannister (21), Svitlana Dorsman (15), Laura Heyrman (14), Julita Piasecka (12) - DevelopRes; Paulina Damaske (17), Rodica Buterez (15), Maja Storck (14) - Budowlani. Gospodynie były skuteczniejsze w ataku (40%-36%), spora różnica w błędach własnych (12 - DevelopRes, przy aż 25 Budowlanych). MVP: Svitlana Dorsman (12/24 = 50% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź 3:1 (25:13, 17:25, 25:14, 26:24)

DevelopRes: Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Svitlana Dorsman, Taylor Bannister, Marrit Jasper, Laura Heyrman – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Magda Kubas, Laura Jansen, Oliwia Sieradzka, Karina Chmielewska. Trener: Jelena Blagojević.

Budowlani: Sasa Planinsec, Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez – Justyna Łysiak (libero) oraz Nadia Siuda, Bruna Honorio, Karolina Drużkowska, Paulina Majkowska. Trener: Maciej Biernat.

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 2–1 dla Developresu. Mecz numer cztery zostanie rozegrany w niedzielę 26 kwietnia o godzinie 17.30 w Łodzi.

