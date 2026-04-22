Espanyol - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Espanyol - FC Barcelona to spotkanie 26. kolejki Liga F. Początek o godzinie 19:00.

FC Barcelona Ewy Pajor jest na bardzo dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Na pięć meczów przed końcem "Duma Katalonii" znajduje się na pozycji lidera rozgrywek z dorobkiem 72 punktów i przewagą 13 "oczek" nad drugim Realem Madryt.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ważne zwycięstwo Realu! Lewandowski i spółka mają się czego obawiać?

 

Zawodniczki "Blaugrany" tytuł mogą zapewnić sobie już w środę. Warunkiem jest zwycięstwo w derbach Barcelony nad Espanyolem.

 

Obie drużyny mierzyły się ostatni raz w rundzie wiosennej. 27 września ubiegłego roku górą na własnym terenie była Barcelona, która triumfowała 2:0. Bramki zdobyły Alexia Putellas i Ewa Pajor.

 

Polka walczy również o tytuł królowej strzelczyń Liga F. Obecnie zajmuje w klasyfikacji drugie miejsce z 16 golami na koncie. Pierwsza jest jej koleżanka z zespołu - Claudia Pina - która dotychczas zanotowała jedno trafienie więcej.

 

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEXIA PUTELLASBARCELONACLAUDIA PINAESPANYOLEWA PAJORFC BARCELONAHISZPANIALIGA FLIGA F 2025/26PAJORPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 