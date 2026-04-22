Espanyol - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

FC Barcelona Ewy Pajor jest na bardzo dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Na pięć meczów przed końcem "Duma Katalonii" znajduje się na pozycji lidera rozgrywek z dorobkiem 72 punktów i przewagą 13 "oczek" nad drugim Realem Madryt.

ZOBACZ TAKŻE: Ważne zwycięstwo Realu! Lewandowski i spółka mają się czego obawiać?

Zawodniczki "Blaugrany" tytuł mogą zapewnić sobie już w środę. Warunkiem jest zwycięstwo w derbach Barcelony nad Espanyolem.

Obie drużyny mierzyły się ostatni raz w rundzie wiosennej. 27 września ubiegłego roku górą na własnym terenie była Barcelona, która triumfowała 2:0. Bramki zdobyły Alexia Putellas i Ewa Pajor.

Polka walczy również o tytuł królowej strzelczyń Liga F. Obecnie zajmuje w klasyfikacji drugie miejsce z 16 golami na koncie. Pierwsza jest jej koleżanka z zespołu - Claudia Pina - która dotychczas zanotowała jedno trafienie więcej.

Relacja live i wynik na żywo meczu Espanyol - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

jc, Polsat Sport