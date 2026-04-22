Finał CEV Cup: Gas Sales Bluenergy Piacenza - SVG Luneburg. Relacja live i wynik na żywo

Podczas pierwszego spotkania finałowego drużyna SVG Luneburg poniosła klęskę z Gas Sales Bluenergy Piacenza, przegrywając 0:3. Niemiecka ekipa podczas początkowej części spotkania szła łeb w łeb z włoskimi przeciwnikami, finalnie tracąc seta przy wyniku 24:26. Druga i trzecia partia powiększały różnice punktowe na niekorzyść SVG Luneburgu (22:25, 16:25). Wynik spotkania to 3:0 dla Gas Sales Bluenergy Piacenza, co oznacza, że od zwycięstwa CEV Cup dzielą ich tylko dwa wygrane sety.

Drużyna z Piacenzy kolejno wygrywała z VK Jihostroj Ceske Budejovice (3:1, 1:3; złoty set - 19:17) w 1/16 finału, Rio Duero Soria (3:1, 3:1) w 1/8 finału, JSW Jastrzębskim Węglem (3:1, 3:1) w rundzie play-off, Berlin Recycling Volleys (3:0, 3:0) w ćwierćfinale oraz ACH Volley Lublana (3:2, 3:1) w półfinale.

Niemiecki SVG Luneburg grę w Pucharze CEV rozpoczął od 1/4 finału (ze względu na grę w Lidze Mistrzów), w którym pokonał Alterna Stade Poitevin VB (3:1, 3:1). W półfinale ograł VC Greenyard Maaseik (3:1, 3:2).

