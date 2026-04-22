Finał Serie A1 Włochy: Vero Volley Milano - Imono Conegliano. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

W czwartym spotkaniu finałowych rozgrywek Serie A1 zespół Imoco Conegliano może sięgnąć po złoty medal. Relacja na żywo meczu Vero Volley Milano - Imono Conegliano na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Drużyna Joanny Wołosz w walce o tytuł mistrza Włoch w żeńskiej siatkówce. Imono Conegliano zwyciężyło dotychczas dwa z trzech spotkań finałowych. 

 

Podczas pierwszego spotkania toczyła się bardzo wyrównana walka. Mecz został doprowadzony do tie-breaka, finalnie triumf przypadł Imono Conegliano.

 

Starcie rewanżowe w Mediolanie pozostawiło gospodyniom wiele do życzenia. Bez większych szans przegrały 0:3. Ostatnie spotkanie odwróciło los Vero Volley Milano. Podopieczne Stefano Lavariniego na wyjeździe wygrały 3:1.

 

Rywalizacja o mistrzostwo Włoch toczy się do trzech zwycięstw.

 

jp, Polsat Sport
SERIE A1 2025/26 SIATKÓWKA VERO VOLLEY MILANO IMOCO CONEGLIANO

